હિમાચલમાં સીએમ પર સસ્પેન્સ યથાવત

શુક્રવારે હિમાચલ પ્રદેશના શિમલામાં કોંગ્રેસ ધારાસભ્ય દળની બેઠક યોજાઈ હતી. બેઠક બાદ હિમાચલ પ્રદેશના AICC પ્રભારી રાજીવ શુક્લાએ PCમાં કહ્યું કે ધારાસભ્યોએ નિર્ણય હાઈકમાન્ડ પર છોડી દીધો છે. કોંગ્રેસના નિરીક્ષકોએ તમામ ધારાસભ્યો સાથે વન ટુ વન વાત કરી છે. કોંગ્રેસના હિમાચલ પ્રદેશ પ્રભારી રાજીવ શુક્લા, કોંગ્રેસના બે નિરીક્ષકો- છત્તીસગઢના મુખ્યમંત્રી ભૂપેશ બઘેલ, હરિયાણાના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી ભૂપિંદર સિંહ હુડ્ડા શિમલામાં કોંગ્રેસ પાર્ટી કાર્યાલયમાં આયોજિત આ ધારાસભ્ય દળની બેઠકમાં હાજર હતા. આ ઉપરાંત હિમાચલ પ્રદેશ કોંગ્રેસના પ્રમુખ પ્રતિભા વીરભદ્ર સિંહ સહિત તમામ નવા ચૂંટાયેલા ધારાસભ્યોએ પણ બેઠકમાં હાજરી આપી હતી. આ બેઠક પહેલા પ્રતિભા સિંહ અને ચૂંટણી પ્રચાર સમિતિના વડા સુખવિંદર સિંહ સુખુના સમર્થકોએ તેમની તરફેણમાં સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા.

પ્રતિભા સિંહના સમર્થકોનો હોબાળો

પ્રતિભા સિંહના સમર્થકોએ સુપરવાઈઝર ભૂપેશ બઘેલના કાફલાને પણ અટકાવ્યો હતો. પૂર્વ સીએમ વીરભદ્ર સિંહની પત્ની પ્રતિભા સિંહને સીએમ પદની સૌથી મોટી દાવેદાર માનવામાં આવી રહી છે. લોકસભા સાંસદ પ્રતિભા સિંહે વિધાનસભા ચૂંટણી લડી ન હતી, પરંતુ રાજ્ય એકમના વડા તરીકે પાર્ટીનું નેતૃત્વ કર્યું હતું. તેણે પોતાના પતિ વીરભદ્ર સિંહને વફાદાર ધારાસભ્યોના સમર્થનનો દાવો કર્યો છે. ગયા વર્ષે જુલાઈમાં વીરભદ્ર સિંહનું અવસાન થયું હતું.

સુખવિંદર સિંહ સુખુની તરફેણમાં સૂત્રોચ્ચાર કર્યા

પ્રતિભા સિંહ ઉપરાંત પૂર્વ પ્રદેશ કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ સુખવિંદર સિંહ સુખુ, વિપક્ષના નેતા મુકેશ અગ્નિહોત્રીને પણ મુખ્યમંત્રી પદના દાવેદાર તરીકે જોવામાં આવી રહ્યા છે. સભા પહેલા સુખવિંદર સિંહ સુખુના સમર્થકોએ તેમના પક્ષમાં સૂત્રોચ્ચાર પણ કર્યા હતા. ગુરુવારે જાહેર થયેલા રાજ્ય વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામોમાં કોંગ્રેસે 68માંથી 40 બેઠકો જીતીને બહુમતી મેળવી છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીએ 25 બેઠકો જીતી હતી, જ્યારે અપક્ષ ઉમેદવારોએ ત્રણ બેઠકો જીતી હતી.