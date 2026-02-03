સુરજકુંડ મેળોમાં ઇથોપિયાનો સ્ટોલ પર હસ્તનિર્મિત વસ્તુઓ બની આકર્ષણનું કેન્દ્ર

ફરીદાબાદ: શહેરમાં આયોજિત સુરજકુંડ આંતરરાષ્ટ્રીય હસ્તશિલ્પ મેળો 2026 (39મો વર્ષ)માં ઇથોપિયાનું પેવેલિયન દર્શકો માટે મુખ્ય આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યું છે. મેળામાં ભાગ લેનાર ઇથોપિયાના 20 સભ્યોના સાંસ્કૃતિક તેમજ કારીગર પ્રતિનિધિમંડળ દ્વારા રજૂ કરાયેલા હસ્તનિર્મિત કોસ્ટર, પારંપરિક ડિઝાઇનવાળી ટી-શર્ટ, સજાવટી કલાકૃતિઓ અને અન્ય શિલ્પ ઉત્પાદનોને જોવા અને ખરીદવા માટે સ્થાનિક તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય મુલાકાતીઓની મોટી સંખ્યામાં ભીડ ઉમટી રહી છે.31 જાન્યુઆરીથી 15 ફેબ્રુઆરી સુધી ચાલી રહેલા આ વિશ્વપ્રસિદ્ધ મેળામાં લગભગ 1200 સ્ટોલ અને 50થી વધુ દેશના કારીગરો પોતાની પારંપરિક કળા અને સંસ્કૃતિનું પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે. જેમાં ઇથોપિયન કારીગરોની બારીક કારીગરી, અનોખી ડિઝાઇન અને પારંપરિક રંગોએ સ્થાનિકોનું ખાસ ધ્યાન ખેંચ્યું છે, જેના કારણે સ્ટોલ પર દિવસભર ભીડ જોવા મળી રહી છે.
ઇથોપિયન પ્રતિનિધિમંડળ માત્ર હસ્તશિલ્પ સુધી મર્યાદિત નથી, પરંતુ મેળા દરમિયાન તાલબદ્ધ પારંપરિક નૃત્ય, લોકસંગીત અને સાંસ્કૃતિક પ્રસ્તુતિઓ દ્વારા ઇથોપિયાની પ્રાચીન સભ્યતા, સમૃદ્ધ પરંપરાઓ અને જીવંત સર્જનાત્મક વારસાને પણ રજૂ કરી રહ્યું છે. આ પ્રસ્તુતિઓ ભારત અને ઇથોપિયા વચ્ચેના સાંસ્કૃતિક સંવાદ અને પરસ્પર સમજને વધુ મજબૂત બનાવી રહી છે.
સુરજકુંડ મેળો ભારતીય સંસ્કૃતિ, હસ્તશિલ્પ અને વૈશ્વિક સાંસ્કૃતિક સંવાદને પ્રોત્સાહન આપવાનું એક મહત્વનું મંચ માનવામાં આવે છે. ઇથોપિયાની ભાગીદારી આ મેળામાં ભારત-ઇથોપિયા વચ્ચે લોકોથી લોકોના જોડાણ (People-to-People Connect) અને સાંસ્કૃતિક રાજદ્વારને મજબૂતી આપે છે. કળા, સંગીત અને હસ્તશિલ્પ દ્વારા આ સહભાગિતા વિવિધતાના ઉત્સવને મનાવવા અને બંને દેશોના ઐતિહાસિક તેમજ સભ્યતાગત સંબંધોને વધુ ગાઢ કરવાની તક આપે છે.
મેળા આયોજકો અને હરિયાણા પર્યટન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, આ વર્ષે મેળામાં મુલાકાતીઓની સંખ્યા ગત વર્ષોની તુલનામાં વધુ રહેવાની અપેક્ષા છે. જેનાથી સુરજકુંડ મેળો એક વખત ફરી કળા, સંસ્કૃતિ અને પર્યટનના વૈશ્વિક ઉત્સવ તરીકે પોતાની ઓળખને મજબૂત કરી રહ્યો છે. ઇથોપિયન સાંસ્કૃતિક દળને સુરજકુંડ મેળા 2026માં એક યાદગાર ભાગીદારી અને સફળ પ્રસ્તુતિ માટે શુભેચ્છાઓ આપવામાં આવી છે.