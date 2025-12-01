પિતા ધર્મેન્દ્રના નિધન પર સની દેઓલનું સોશિયલ મીડિયા પર પહેલુ રિએક્શન

પીઢ અભિનેતા ધર્મેન્દ્રનું 24 નવેમ્બરના રોજ 89 વર્ષની વયે અવસાન થયું. દેઓલ પરિવારે 27 નવેમ્બરના રોજ તેમના માટે પ્રાર્થના સભાનું આયોજન કર્યું હતું. સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો સામે આવ્યો, જેના પર સની દેઓલે પણ પ્રતિક્રિયા આપી.
સોશિયલ મીડિયા પર સ્વર્ગસ્થ અભિનેતા ધર્મેન્દ્રના યાદગાર ફોટાઓ સાથેનો એક વીડિયો સામે આવ્યો છે. આ વીડિયો બ્યુટી ફોટોગ્રાફર ટીના દેહલે શેર કર્યો છે. ધર્મેન્દ્રના પુત્ર અને લોકપ્રિય અભિનેતા સની દેઓલે પણ આ વીડિયો પર પ્રતિક્રિયા આપી છે. સની દેઓલે સોમવારે તેમના પિતાના મૃત્યુના લગભગ આઠ દિવસ પછી આ વીડિયો પર પ્રતિક્રિયા આપી હતી. બોબી દેઓલ અને અભય દેઓલે પણ ટિપ્પણી કરી હતી.
ટીના દેઓલે તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર ધર્મેન્દ્રના યાદગાર ફોટા દર્શાવતો એક વિડીયો શેર કર્યો. તેણે કેપ્શન આપ્યું, “જાદુ બદલ આભાર. આટલી નાની ઉંમરે ફિલ્મોના જાદુથી અમને બધાને પરિચિત કરાવવા બદલ, અને આપણે બધાને અનુસરવા માટે. કેટલાક કેમેરાની સામે, કેટલાક તેની પાછળ… કેટલાક કલાકારો તરીકે… કેટલાક સંગીતની ભેટ સાથે… જાદુ જીવંત રહે છે.” સની દેઓલે લાલ હૃદયવાળા ઇમોજી સાથે પ્રતિક્રિયા આપી. બોબી દેઓલ અને અભય દેઓલે પણ હૃદયવાળા ઇમોજી પોસ્ટ કર્યા.
ધર્મેન્દ્રને સંગીતમય શ્રદ્ધાંજલિ
આ વિડીયો ધર્મેન્દ્રની પ્રાર્થના સભાનો છે, જેનું શીર્ષક “જીવનનો ઉત્સવ” છે. ધર્મેન્દ્રના વારસાની ઉજવણી માટે 27 નવેમ્બરના રોજ મુંબઈમાં સ્વર્ગસ્થ અભિનેતાને સંગીતમય શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી હતી. દેઓલ પરિવારે બાંદ્રામાં તાજ લેન્ડ્સ એન્ડના સીસાઇડ લૉન્સ ખાતે પ્રાર્થના સભાનું આયોજન કર્યું હતું, જ્યાં ઉદ્યોગના ઘણા પ્રખ્યાત સ્ટાર્સ અને ગાયકોએ હાજરી આપી હતી. વાયરલ વિડીયો પર સની દેઓલની ટિપ્પણી પર ઘણા નેટીઝન્સ તરફથી પ્રતિક્રિયાઓ આવી છે, જેમાં શોક વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે. એક યુઝરે લખ્યું, “તમને અને તમારા પરિવારને અમારી હૃદયપૂર્વકની સંવેદના. તમે બધા ખૂબ ભાગ્યશાળી છો કે તમારા પરિવારમાં આટલો સુંદર માણસ છે. અત્યાર સુધીનો સૌથી સુંદર માણસ.”