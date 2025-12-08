પિતાના જન્મદિવસ પર સની દેઓલે શેર કર્યો ધર્મેન્દ્રનો અનસીન વીડિયો

ધર્મેન્દ્રના અવસાન પછી સની દેઓલ અને અભય દેઓલે હિમેનની જન્મજયંતિ પર તેમની પહેલી પ્રતિક્રિયાઓ શેર કરી છે. તેમણે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ધર્મેન્દ્રની અનસીન ઝલક દર્શાવતી પોસ્ટ્સ શેર કરી છે.

ધર્મેન્દ્રના મૃત્યુથી બોલિવૂડને ખૂબ જ આઘાત લાગ્યો છે અને તેમનો આખો પરિવાર હજુ પણ ભાવનાત્મક રીતે શોકમાં છે. 24 નવેમ્બરના રોજ જ્યારે ધર્મેન્દ્ર દુનિયા છોડી ગયા, ત્યારે તેમના બાળકોએ તેમના અંતિમ સંસ્કાર શાંતિથી અને ખાનગી રીતે કર્યા. પરિવારના કોઈ સભ્ય તરફથી કોઈ જાહેર પ્રતિક્રિયા આવી ન હતી. હવે, તેમના મૃત્યુના 14 દિવસ પછી તેમની જન્મજયંતિ નિમિત્તે, તેમની પુત્રી એશા દેઓલ પછી, તેમના પુત્રો સની દેઓલ અને અભય દેઓલે પણ પોસ્ટ શેર કરી છે. આ પોસ્ટ્સમાં, ત્રણેય પોતાની લાગણીઓ ખુલ્લેઆમ વ્યક્ત કરતા જોવા મળે છે.

સની દેઓલની પહેલી પ્રતિક્રિયા

 

સની દેઓલે ધર્મેન્દ્રનો એક સુંદર વીડિયો શેર કર્યો છે. આ વીડિયો પર્વતોનો છે, જ્યાં ધર્મેન્દ્ર ખીણો વચ્ચે બેસીને કુદરતી સૌંદર્યની પ્રશંસા કરતા જોવા મળે છે. વીડિયોમાં, સની દેઓલ તેમને પૂછે છે, “પાપા, શું તમે મજા કરી રહ્યા છો?” ધર્મેન્દ્ર જવાબ આપે છે, “હું મજા કરી રહ્યો છું, મારા દીકરા. આ સુંદર છે.” વીડિયોમાં, તમે તેમને ગરમ કોટ અને ટોપી પહેરેલા જોઈ શકો છો. હાલમાં ફક્ત સનીનો અવાજ સંભળાય છે; તે વીડિયોમાં દેખાતો નથી. વીડિયો શેર કરતા તેણે કેપ્શનમાં લખ્યું, “આજે મારા પિતાનો જન્મદિવસ છે. પપ્પા હંમેશા મારી સાથે છે, તે મારી અંદર છે. લવ યુ, પપ્પા. મિસ યુ.”

અભય દેઓલની ભાવનાત્મક પોસ્ટ

 

ધર્મેન્દ્રના ભત્રીજા અભય દેઓલે પણ એક પ્રેમાળ, ભાવનાત્મક પોસ્ટ શેર કરી છે. તેમના મોટા પિતાને યાદ કરતા, તેમણે તેમના બાળપણ અને ધર્મેન્દ્રના જુવાનીના દિવસોનો એક જૂનો ફોટો શેર કર્યો. ધર્મેન્દ્ર અભય દેઓલને ખોળામાં લઈને બેઠા છે. પોસ્ટ શેર કરતા તેમણે કેપ્શનમાં લખ્યું,”તે કદાચ 1985 કે ’86 ની વાત છે. મને ઠપકો મળ્યો હતો, તેથી હું દુઃખી હતો. તેમણે મને બોલાવ્યો, મને તેમની બાજુમાં બેસાડ્યો, અને કહ્યું, ‘પ્રકાશ તરફ જુઓ’, અને ફોટોગ્રાફરને આ ફોટો ક્લિક કરવા કહ્યું. હું તે ક્ષણની રાહ જોઈ રહ્યો છું જ્યારે મારો સમય આવે અને હું તેમને ફરીથી તે શબ્દો કહેતા સાંભળીશ. આ દિવસે તેમનો જન્મદિવસ હતો.”

