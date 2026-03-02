ઇઝરાઇલ–ઇરાન સંઘર્ષને કારણે શેરબજારમાં કડાકો

અમદાવાદઃ ઇરાન અને અમેરિકા, ઇઝરાયેલ વચ્ચે વધતા તણાવ વચ્ચે સપ્તાહના પ્રારંભે એશિયાનાં બજારો નરમ ખૂલ્યાં હતાં. અમેરિકા અને ઇઝરાઇલની સંયુક્ત સૈન્ય કાર્યવાહી દરમિયાન ઇરાનના સર્વોચ્ચ નેતા આયાતોલ્લા અલી ખોમિની તથા અનેક ઉચ્ચ અધિકારીઓનાં મોત થયા હોવાની ખબરથી બજારમાં ગભરાટ ફેલાયો છે. આગળ પરિસ્થિતિ વધુ બગડી શકે તેવી આશંકાએ રોકાણકારોમાં ચિંતા વધી છે.
BSE સેન્સેક્સ ભારે ઘટાડા સાથે 78,543.73ના મથાળે ખૂલ્યો હતો. જ્યારે શુક્રવારે તે 81,287 પર બંધ થયો હતો. જોકે વેચાણો કપાતાં સેન્સેક્સ 1011.86 અંક અથવા 1.24 ટકા ઘટીને 80,275.33 પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો. એ જ રીતે, NSEનો નિફ્ટી-50 પણ ભારે ઘટાડા સાથે 24,659.25 પર ખૂલ્યો હતો. જોકે હાલ એ 269.30 પોઇન્ટ ઘટીને 24,909 પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો.
વૈશ્વિક બજારો
એશિયાના શેરબજારોમાં પણ ભારે ઘટાડો નોંધાયો. જાપાનનો નિક્કી 225 અને દક્ષિણ કોરિયાનો કોસ્પી ઇન્ડેક્સ અનુક્રમે 2.7 ટકા અને 2.43 ટકા સુધી ઘટ્યા હતા. અમેરિકન શેરબજારના ફ્યુચર્સ રવિવારે એક ટકા કરતાં વધુ તૂટ્યા. અમેરિકા અને ઇઝરાયલે ઇરાન પર હુમલો કર્યા બાદ આ ઘટાડો નોંધાયો. એસએન્ડપી 500 અને ડાઉ જોન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એવરેજ બંને 1.11 ટકા નીચે આવ્યા હતા. એશિયન ટ્રેડિંગ દરમિયાન ડાઉ જોન્સ અને એસએન્ડપી 500ના ફ્યુચર્સ અનુક્રમે 0.6 ટકા અને 0.54 ટકા ઘટીને ટ્રેડ થયા હતા.
જોકે કોમોડિટી બજારમાં ક્રૂડના ભાવમાં તેજી જોવા મળી હતી. બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઇલનો ભાવ 13.76 ટકા ઊછળી 82.37 ડોલર પ્રતિ બેરલ પર પહોંચ્યો હતો, જે જાન્યુઆરી, 2025 પછીનું સર્વોચ્ચ સ્તર છે.
રોકાણકારોના રૂ. 6 લાખ કરોડ ડૂબ્યા
બજારમાં ભારે ઘટાડાને કારણે રોકાણકારોની સંપત્તિમાં લગભગ રૂ. છ લાખ કરોડનો ઘટાડો થયો. બીએસઇમાં સૂચિબદ્ધ કંપનીઓનું કુલ માર્કેટ કેપ ઘટીને રૂ. 4,57,85,450 કરોડ રહ્યું હતું, જ્યારે શુક્રવારે બજાર બંધ સમયે તે રૂ. 46,325,200 કરોડ હતું. એટલે રોકાણકારોને અંદાજે રૂ. 5,39,750 કરોડનું નુકસાન થયું હતું.
આ સાથે ઇન્ડિયા VIXમાં લગભગ 18 ટકા જેટલો ઉછાળો નોંધાતાં રોકાણકારોની ચિંતા વધી. ઓપનિંગ બાદ તરત જ વોલેટિલિટી ઇન્ડેક્સ 16.20 સુધી પહોંચ્યો, જે બજારમાં અનિશ્ચિતતા અને ભયનું વાતાવરણ દર્શાવે છે. આવી પરિસ્થિતિમાં ટ્રેડર્સ અને રોકાણકારો માટે જોખમ અને તકો બંને એકસાથે દેખાઈ રહ્યા છે.