IPL 2025 : ગુજરાત ટાઈટન્સે સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદને 7 વિકેટે હરાવ્યું

શુભમન ગિલની કેપ્ટનશીપમાં ગુજરાત ટાઇટન્સનો વિજય રથ સતત ઝડપથી દોડી રહ્યો છે. IPL 2025 ની પોતાની ચોથી મેચમાં, ગુજરાતે સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદને એકતરફી મેચમાં 7 વિકેટથી હરાવ્યું. હૈદરાબાદને આ સિઝનમાં બીજી અને તેના હોમ ગ્રાઉન્ડ પર એકંદરે ચોથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. પેટ કમિન્સની આગેવાની હેઠળની ટીમ સતત ચોથી મેચમાં હારનો સામનો કરી રહી છે. ગુજરાતે સતત ત્રીજી મેચ જીત્યા બાદ પોઈન્ટ ટેબલમાં બીજા સ્થાને પણ સ્થાન મેળવ્યું છે. આ જીતનો સ્ટાર મોહમ્મદ સિરાજ હતો, જે ખરેખર હૈદરાબાદનો રહેવાસી છે. કેપ્ટન શુભમન ગિલે પણ મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓમાં શાનદાર ઇનિંગ્સ રમી.

રવિવાર સાંજે, 6 એપ્રિલે રમાયેલી આ મેચમાં ફરી એકવાર હૈદરાબાદની બેટિંગ ખરાબ રીતે નિષ્ફળ ગઈ. ગત સિઝનમાં ઘણા રન બનાવનારી આ ટીમે આ વખતે પણ પહેલી મેચમાં મોટો સ્કોર બનાવ્યો હતો, પરંતુ ત્યારથી ટીમ સતત હારતી રહી છે. આ વખતે પણ, હૈદરાબાદનો વિસ્ફોટક ટોપ ઓર્ડર કોઈ પણ રીતે યોગદાન આપી શક્યો નહીં અને તેનું કારણ સ્થાનિક છોકરો મોહમ્મદ સિરાજ હતો, જેણે રાજીવ ગાંધી સ્ટેડિયમમાં પોતાની તીક્ષ્ણ બોલિંગથી તબાહી મચાવી હતી અને માત્ર 17 રન આપીને 4 વિકેટ લીધી હતી.

Effective & Economical ✅

💯 #TATAIPL wickets ✅

Best bowling figures of his career ✅ A memorable night for Mohd. Siraj as he bags another Player of the Match award in two consecutive games 🏆 Scorecard ▶ https://t.co/Y5Jzfr6Vv4#SRHvGT | @mdsirajofficial | @gujarat_titans pic.twitter.com/JtRoLBAu9N — IndianPremierLeague (@IPL) April 6, 2025

સિરાજે પહેલી ઓવરમાં ટ્રેવિસ હેડ (8) ને આઉટ કર્યો અને પછી પાંચમી ઓવરમાં અભિષેક શર્મા (18) ને આઉટ કર્યો. આ દરમિયાન, ઇશાન કિશન (17) પણ નિષ્ફળ ગયો અને ઝડપી બોલર પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણ (2/24) દ્વારા આઉટ થયો. 8મી ઓવરમાં માત્ર 50 રનમાં 3 વિકેટ ગુમાવ્યા બાદ, હૈદરાબાદ હેનરિક ક્લાસેન (27) અને નીતિશ કુમાર રેડ્ડી (31) ની મદદથી થોડી રિકવર થઈ ગયું. પરંતુ આર સાઈ કિશોર (2/25), પ્રસિદ્ધ અને રાશિદ ખાને તેને મુક્તપણે ગોલ કરવા દીધો નહીં. અનિકેત વર્મા (18) એ થોડા રન બનાવ્યા પરંતુ અંતે સુકાની પેટ કમિન્સે માત્ર 9 બોલમાં 22 રન બનાવીને ટીમને ૧૫૨ રન સુધી પહોંચાડી દીધી.

Glorious shots on display 🫡 Captain Shubman Gill led from the top and remained unbeaten with a well constructed innings of 61(43) 👏 Scorecard ▶ https://t.co/Y5Jzfr7tkC#TATAIPL | #SRHvGT | @ShubmanGill pic.twitter.com/1CWQU5gd82 — IndianPremierLeague (@IPL) April 6, 2025

સુદર્શન-બટલર નિષ્ફળ ગયા પણ સુંદરે રમત પલટી નાખી

ગુજરાતની શરૂઆત પણ સારી રહી ન હતી કારણ કે સાઈ સુદર્શન (5) અને જોસ બટલર (0) આ સિઝનમાં પહેલી વાર નિષ્ફળ ગયા. આ બંને બેટ્સમેન ચોથી ઓવરમાં માત્ર 16 રન બનાવીને પેવેલિયન પરત ફર્યા. આવી સ્થિતિમાં, એવું લાગતું હતું કે હૈદરાબાદ આ મેચમાં વાપસી કરશે પરંતુ ગુજરાતે માસ્ટરસ્ટ્રોક રમ્યો. વોશિંગ્ટન સુંદરને આ સિઝનમાં પહેલીવાર રમવાની તક મળી. તેને બોલિંગ કરવાની તક મળી નહીં પણ તેને ચોથા નંબરે બઢતી આપવામાં આવી. આ ચાલ કામ કરી ગઈ અને તેણે પાંચમી ઓવરમાં સિમરજીત સિંહની બોલિંગમાં 20 રન ફટકાર્યા. અહીંથી જ ગુજરાતને વેગ મળ્યો.

ત્યારબાદ કેપ્ટન ગિલ અને સુંદરે ઇનિંગ્સ પર નિયંત્રણ મેળવ્યું અને લક્ષ્ય સુધી પહોંચવાનો પાયો નાખ્યો. આ દરમિયાન, ગિલે 36 બોલમાં સિઝનની પોતાની પહેલી અડધી સદી પણ ફટકારી. સુંદર (49 રન, 29 બોલ) ફક્ત એક રનથી પોતાની પહેલી ફિફ્ટી ચૂકી ગયો, છતાં ગયા સિઝન સુધી સનરાઇઝર્સનો ભાગ રહેલા આ ખેલાડીએ તેની જૂની ટીમ માટે રમતનું પાસુ ફેરવી નાખ્યું. ગિલ અને સુંદર વચ્ચે 90 રનની ભાગીદારી થઈ. અંતે, ઇમ્પેક્ટ પ્લેયર શર્ફાન રૂધરફોર્ડે મોટા શોટ ફટકારીને ટીમને 16.4 ઓવરમાં વિજય અપાવ્યો. ગિલ 61 રન બનાવી અણનમ રહ્યો, જ્યારે રૂધરફોર્ડે માત્ર 16 બોલમાં અણનમ 35 રન બનાવ્યા.