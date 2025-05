મહિલા T20 વર્લ્ડકપ 2026, ફાઈનલ 5 જુલાઈએ લોર્ડ્સમાં યોજાશે, 12 ટીમો લેશે ભાગ

આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદ (ICC)એ 30 એપ્રિલ, 2025ના રોજ જાહેરાત કરી કે મહિલા T20 વર્લ્ડકપ 2026ની ફાઈનલ 5 જુલાઈએ લંડનના ઐતિહાસિક લોર્ડ્સ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પર રમાશે. ટુર્નામેન્ટ 12 જૂનથી શરૂ થશે, જેમાં 12 ટીમો 33 મેચો રમશે. લોર્ડ્સ ઉપરાંત, ઓલ્ડ ટ્રેફોર્ડ, હેડિંગલી, એજબેસ્ટન, ઓવલ, હેમ્પશાયર બાઉલ અને બ્રિસ્ટોલમાં મેચો યોજાશે.

ઓસ્ટ્રેલિયા, ઈંગ્લેન્ડ, ભારત, ન્યુઝીલેન્ડ, દક્ષિણ આફ્રિકા, વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સહિત 8 ટીમો ક્વોલિફાય થઈ ચૂકી છે. બાકીની 4 ટીમો 2025ના ICC મહિલા T20 વર્લ્ડકપ ક્વોલિફાયરમાંથી પસંદ થશે. 12 ટીમોને 6-6ના બે ગ્રૂપમાં વહેંચાશે, જે બાદ નોકઆઉટ અને ફાઈનલ મેચ રમાશે. ન્યુઝીલેન્ડ ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન છે, જેને 2024માં દુબઈમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને હરાવ્યું હતું.

