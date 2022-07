વિરાટ કોહલીએ મહિલા ક્રિકેટ ટીમને શુભકામનાઓ આપી

નવી દિલ્હીઃ ટીમ ઇન્ડિયાના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન અને આક્રમક બેટ્સમેન વિરાટ કોહલીએ બર્મિંઘહામમાં થનારા કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2022માં નેશનલ વુમન્સ ક્રિકેટ ટીમને શુભકામનાઓ આપી છે. આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ICC) અને ઇંગ્લેન્ડ અને વેલ્સ ક્રિકેટ બોર્ડ (ECB) દ્વારા કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ક્રિકેટને સામેલ કરવામાં સફળતા મેળવ્યા પછી વુમન્સ ક્રિક્રેટ કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ડેબ્યુ કરવા માટે સંપૂર્ણ રીતે તૈયાર છે.

મહિલા ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ 29 જુલાઈથી સાત ઓગસ્ટની વચ્ચે રમાનાર છે અને એ T20 ફોર્મેટમાં રમાશે. વિશ્વ સ્તરે એ મહિલા ક્રિકેટરોનો આ પહેલો અનુભવ હશે. આ ગેમ્સમાં પહેલાં મેન્સ શ્રેણીમાં રમાડવામાં આવી હતી. મલેશિયાના ક્વાલાલમ્પુરમાં 1998 દરમ્યાન મેન્સની 50 ઓવરની ટુર્નામેન્ટ આયોજિત કરવામાં આવી હતી.

My best wishes to the Indian women's cricket team and all our athletes participating in the Commonwealth Games. 🇮🇳🙌

— Virat Kohli (@imVkohli) July 28, 2022