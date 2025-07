કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે નવી રમત નીતિને મંજૂરી આપી

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે રાષ્ટ્રીય રમત નીતિ (NSP) 2025 ને મંજૂરી આપી છે. આ એક ઐતિહાસિક પહેલ છે જેનો ઉદ્દેશ્ય દેશના રમતગમતના લેન્ડસ્કેપને ફરીથી આકાર આપવા અને રમતગમત દ્વારા નાગરિકોને સશક્ત બનાવવાનો છે. નવી રમતગમત નીતિ હાલની રાષ્ટ્રીય રમતગમત નીતિ 2001 ને બદલશે. તે ભારતને વૈશ્વિક રમતગમત મહાસત્તા અને 2036 ઓલિમ્પિક રમતો સહિત આંતરરાષ્ટ્રીય રમતગમત કાર્યક્રમોમાં શ્રેષ્ઠતા માટે મજબૂત દાવેદાર તરીકે સ્થાપિત કરવા માટે એક સ્વપ્નદ્રષ્ટા અને વ્યૂહાત્મક રોડમેપ રજૂ કરશે.

રમતગમતને જન આંદોલન બનાવવાનો ઉદ્દેશ્ય છે

કેબિનેટ બેઠક વિશે માહિતી આપતા, કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે જણાવ્યું હતું કે કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે મંગળવારે એક વ્યાપક ખેલો ઇન્ડિયા નીતિ, 2025 ને મંજૂરી આપી હતી, જેનો હેતુ 2047 સુધીમાં ભારતને ટોચના પાંચ રમત રાષ્ટ્રોમાંનો એક બનાવવાનો છે. મંત્રીમંડળ દ્વારા લેવામાં આવેલા નિર્ણયો વિશે માહિતી આપતા તેમણે કહ્યું કે છેલ્લા 11 વર્ષમાં, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રમતગમત પર ઘણું ધ્યાન આપ્યું છે. આમાં, ગ્રામીણ વિસ્તારોની પ્રતિભાને આગળ લાવવા પર વધુ ધ્યાન આપવામાં આવ્યું છે.

