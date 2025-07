મોદી કેબિનેટે ELI યોજનાને મંજૂરી આપી

કેન્દ્રીય કેબિનેટે રોજગાર સાથે જોડાયેલ પ્રોત્સાહન (ELI) યોજનાને મંજૂરી આપી છે. આ યોજના હેઠળ, તમામ ક્ષેત્રોમાં રોજગાર ઉત્પન્ન કરવાની, રોજગારની સંભાવના વધારવાની અને સામાજિક સુરક્ષા વધારવાની તૈયારી ચાલી રહી છે. સરકાર આ યોજના હેઠળ 2 વર્ષમાં 3.5 કરોડથી વધુ લોકોને નોકરીઓ પૂરી પાડવાની યોજના ધરાવે છે.

Job creation gets a major boost as the Union Cabinet approves the Employment Linked Incentive (ELI) Scheme! Aimed at enhancing employment, employability, and social security across sectors—with a special focus on manufacturing and first-time workers.

સરકાર પ્રથમ વખત કામ કરતા કામદારો માટે 2 હપ્તામાં એક મહિનાના પગાર જેટલી 15,000 રૂપિયા સુધીની સબસિડી આપશે. આ યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય ઉત્પાદન ક્ષેત્ર પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને પ્રથમ વખત કામ કરતા કામદારોને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે. ઉપરાંત, દેશમાં બેરોજગારી ઘટાડવાનો છે.

કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે આ યોજના વિશે વિગતવાર માહિતી શેર કરી. તેમણે કહ્યું કે આ યોજના બે વર્ષમાં 1 લાખ કરોડ રૂપિયાના ખર્ચ સાથે 3.5 કરોડથી વધુ નોકરીઓ રોજગાર સર્જનને ટેકો આપવા માટે બનાવવામાં આવી છે. આ યોજના બધા સાથે ચર્ચા કર્યા પછી તૈયાર કરવામાં આવી છે. આ યોજનાની જાહેરાત નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે બજેટ દરમિયાન કરી હતી.

With an outlay of ₹99,446 crore, the newly approved Employment Linked Incentive (ELI) Scheme is set to support generation of over 3.5 crore jobs—fueling economic growth, empowering first-time employees, and incentivizing establishments across

સબસિડી બે હપ્તામાં આપવામાં આવશે

કેન્દ્રીય મંત્રીએ કહ્યું કે તેનું ધ્યાન ઉત્પાદન ક્ષેત્ર પર રહેશે. તેના બે ભાગ પ્રથમ વખત અને સતત રોજગાર માટે બનાવવામાં આવ્યા છે. પ્રથમ વખત નોકરી કરનારાઓને નોકરી શોધવામાં ઘણી સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડે છે. તેથી, પ્રથમ વખત નોકરી કરનારાઓ માટે સબસિડી મંજૂર કરવામાં આવી છે, જેમાં મહત્તમ 15000 રૂપિયા આપવામાં આવશે. આ બે હપ્તામાં આપવામાં આવશે. એક છ મહિના માટે અને બીજો 12 મહિના માટે… આ સબસિડીનો લાભ કંપનીઓને આપવામાં આવશે. બીજું, જો આપણે સતત રોજગાર આપીશું, તો આ હેઠળ, દરેક કર્મચારીને 2 વર્ષ માટે દર મહિને 3000 રૂપિયાની સહાય આપવામાં આવશે. આનાથી રોજગારની વધુ તકો ખુલશે. આનાથી ટકાઉ વિકાસને પ્રોત્સાહન મળશે.

The Employment Linked Incentive (ELI) Scheme brings incentives for employers and employees, enhances employability and social security of the workforce

મોદી કેબિનેટમાં આ નિર્ણયો પણ લેવામાં આવ્યા હતા

મોદી કેબિનેટમાં કેટલાક વધુ મોટા નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા છે. આમાં, વ્યૂહાત્મક અને ઉભરતા ક્ષેત્રોમાં સંશોધન, વિકાસ અને નવીનતાને વધારવા માટે સંશોધન વિકાસ અને નવીનતા (RDI) યોજનાને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. તેનો ઉદ્દેશ્ય ઉભરતા ક્ષેત્રો અને આર્થિક સુરક્ષા, વ્યૂહાત્મક ઉદ્દેશ્યો અને આત્મનિર્ભરતા સાથે સંબંધિત અન્ય ક્ષેત્રોમાં સંશોધન, વિકાસ અને નવીનતા (RDI) વધારવા માટે ખાનગી ક્ષેત્રને પ્રોત્સાહિત કરવાનો છે. આ ઉપરાંત, કેબિનેટે તમિલનાડુમાં 4-લેન પરમાકુડી – રામનાથપુરમ સેક્શન (46.7 કિમી) ના નિર્માણને પણ મંજૂરી આપી છે.