‘આ મારી સૌથી મોટી જીત છે’: કિદામ્બી શ્રીકાંત

નવી દિલ્હીઃ ભારતીય પુરુષ બેડમિન્ટન ટીમે રવિવારે ઇન્ડોનેશિયાને 3-0થી હરાવીને પહેલી વાર થોમસ કપ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો છે. થોમસ કપ કેમ્પેનમાં સૌથી સારો દેખાવ કરવાવાળાઓમાંના એક કિદાંબી શ્રીકાંત ટુર્નામેન્ટની ફાઇનલમાં ભારતની અસાધારણ જીત મેળવ્યા પછી પોતાના પર્ફોર્મન્સથી ખૂબ ઉત્સાહિત છે. આ જીતને કેરિયરની સૌથી મોટી સફળતામાંની એક જણાવતાં 29 વર્ષીય શ્રીકાંતે કહ્યું હતું કે ટીમ સ્પર્ધાની આ જીત એ ભારતીય બેડમિન્ટન માટેની એક મોટી ક્ષણ છે, જે અત્યાર સુધી નથી આવી.

હું આ જીતને મારી સૌથી મોટી જીતમાંની એક માનું છું અને મને ખુશી છે કે બધા બહુ સરસ રમ્યા. મને નથી લાગતું કે આ કોઈ એક વ્યક્તિની જીત છે. આ બધા 10 ખેલાડીઓની જીત છે, એમ શ્રીકાંતે ભારતની જીત પછી એક વર્ચ્યુઅલ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં કહ્યું હતું.

My thoughts on the #ThomasCup2022 victory .

Words fail me but I tried . #Jaihind pic.twitter.com/dgMUPWFuxJ

