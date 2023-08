ટેનિસ ખેલાડી સેરેના વિલિયમ્સે ‘પુત્રીરત્ન’ને જન્મ આપ્યો

નવી દિલ્હીઃ મશહૂર ટેનિસ પ્લેયર સેરેના વિલિયમ્સ બીજી વાર માતા બની છે. તેણે 22 ઓગસ્ટે પુત્રીને જન્મ આપ્યો છે, જેના ફોટો સેરેનાએ સોશિયલ મિડિયા પર શેર કર્યા છે, જેમાં સેરેના પતિ એલેક્સિસ ઓહાનિયન અને બંને પુત્રીની સાથે નજરે ચઢે છે. તેની પુત્રીઓના ફોટો સોશિયલ મિડિયા પર ખૂબ પંસદ કરવામાં આવી રહ્યા છે.

સેરેનાએ સોશિયલ મિડિયા પર પુત્રીનો ફોટો શેર કરતાં જણાવ્યું હતું કે તેમણે ઘરમાં આવેલા નવા મહેમાનનું નામ અદિરા રિવર રાખ્યું છે. સેરેનાના પતિએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પોસ્ટ શેર કરતાં જણાવ્યું હતું કે હું તમને માહિતી આપું છું કે હાલના સમયે ઘરમાં બહુબધો પ્રેમ છે. એક સ્વસ્થ પુત્રીનું આગમન થયું છે, જે મારા જીવનનો અતુલ્ય ઉપહાર છે. તેમણે એ માટે આરોગ્ય કર્મચારીઓને પણ શુભેચ્છા પાઠવી હતી. આ યુગલને પહેલાં પણ એક પુત્રી છે, જેનું નામ ઓલમ્પિયા ઓહાનિયન છે.સેરેના વિલિયમ્સ 41 વર્ષની થઈ ચૂકી છે.. તે ટેનિસજગતની સૌથી મોટી હસ્તી છે. સેરેનાએ અત્યાર સુધી ચાર ઓલિમ્પિક ગોલ્ડ અને 23 સિંગલ્સ ગ્રાન્ડ સ્લેમ એવોર્ડ જીત્યા છે.

Serena Williams and Alexis Ohanian welcome their second child, a girl named Adira River. ❤️

