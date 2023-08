ચેસ વર્લ્ડ કપ ફાઈનલ: મેગ્નસ કાર્લસન પ્રજ્ઞાનંદને હરાવી ચેમ્પિયન બન્યો

વિશ્વના નંબર 1 ચેસ ખેલાડી નોર્વેના મેગ્નસ કાર્લસને ચેસ વર્લ્ડ કપની બંને ટાઈબ્રેક મેચમાં ભારતના રમેશબાબુ પ્રજ્ઞાનંદને હરાવીને ખિતાબ જીત્યો હતો. બંને ખેલાડીઓ વચ્ચે રમાયેલી ફાઈનલ મેચની બંને મેચ ડ્રોમાં સમાપ્ત થયા બાદ ટાઈબ્રેક મેચ દ્વારા પરિણામ નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું. ભારતના યુવા ગ્રાન્ડમાસ્ટર પ્રજ્ઞાનંદ ચેસ વર્લ્ડ કપ 2023ની બીજી ટાઈબ્રેકર મેચમાં વિશ્વના નંબર-1 ખેલાડી કાર્લસનથી પાછળ પડી ગયા છે. આ પછી બંને વચ્ચેનો અંતિમ સ્કોર કાર્લસન માટે 1.5 જ્યારે પ્રજ્ઞાનંદ માટે 0.5 હતો. આ મેચમાં 18 ચાલ પછી રાણીઓ બદલાઈ હતી. પરંતુ કાર્લસનને ફાયદો મળ્યો.

