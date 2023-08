ભારતના ચંદ્રયાન-3 મિશનનો દક્ષિણ આફ્રિકામાં પડઘો, PM અખબાર વાંચતા જોવા મળ્યા

ભારતના ચંદ્રયાન-3 મિશનની સફળતા પર વિશ્વભરમાંથી અભિનંદન મળી રહ્યા છે. PM નરેન્દ્ર મોદી બ્રિક્સ સમિટ માટે દક્ષિણ આફ્રિકાના પ્રવાસે છે. ત્યાં પણ ભારતનો ઈતિહાસ રચવા બદલ અભિનંદન મળી રહ્યા છે. દરમિયાન, પીએમ મોદીની એક તસવીર સામે આવી છે જેમાં તેઓ દક્ષિણ આફ્રિકાનું એક અખબાર વાંચી રહ્યા છે જેની હેડલાઇન ભારતના ચંદ્રયાન-3 મિશન પર છે. વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકરે ગુરુવારે દક્ષિણ આફ્રિકાના અખબારની હેડલાઇન વાંચતા પીએમ મોદીની આ તસવીર શેર કરી હતી. જેમાં પીએમ અખબાર વાંચીને હસતા હોય છે. દક્ષિણ આફ્રિકાના અખબારે અંગ્રેજીમાં હેડલાઈન લખી છે – “India’s Modi out of this world.” પીએમ મોદી સાથે બ્રાઝિલના રાષ્ટ્રપતિ લુઇઝ ઇનાસિયો લુલા દા સિલ્વા પણ જોવા મળી રહ્યા છે.

This morning at the BRICS Summit. pic.twitter.com/14r0ZmiHCx — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) August 24, 2023

ચંદ્રયાન-3 મિશન પર અભિનંદન

બુધવારે, જ્યારે ભારતનું ચંદ્રયાન-3 મિશન ચંદ્રના દક્ષિણ ધ્રુવ પર ઉતરાણ કરી રહ્યું હતું, ત્યારે પીએમ મોદી દક્ષિણ આફ્રિકાથી વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા ઇવેન્ટના લાઇવ ટેલિકાસ્ટ સાથે જોડાયેલા હતા. દક્ષિણ આફ્રિકાના અખબારે સફળ મિશન માટે ભારતને અભિનંદન આપતાં ISRO અને PMની પ્રશંસા કરી છે. ભારત ચંદ્રના દક્ષિણ ધ્રુવ પર પહોંચનારો પ્રથમ દેશ પણ બની ગયો છે. ચંદ્રયાન 3 બુધવારે સાંજે 6.04 કલાકે ચંદ્ર પર સોફ્ટ-લેન્ડ થયું કે તરત જ પીએમ મોદીએ જોહાનિસબર્ગથી ઈસરોના વડા એસ સોમનાથને ફોન કર્યો અને તેમને અને તેમની ટીમને અભિનંદન પાઠવ્યા.

Historic day for India’s space sector. Congratulations to @isro for the remarkable success of Chandrayaan-3 lunar mission. https://t.co/F1UrgJklfp — Narendra Modi (@narendramodi) August 23, 2023

પીએમ મોદીએ માનવજાતની સફળતા કહી

જોહાનિસબર્ગમાં 15મી બ્રિક્સ સમિટમાં ચંદ્રયાન-3 મિશનની સફળતા અંગે પીએમ મોદીએ કહ્યું કે અમારા માટે ગર્વની વાત છે કે આ સફળતાને દેશની મર્યાદિત સફળતા તરીકે નહીં પરંતુ માનવજાતની મહત્વપૂર્ણ સફળતા તરીકે સ્વીકારવી જોઈએ. થતો હતો. વૈશ્વિક નેતાઓનો આભાર માનતા પીએમએ કહ્યું કે ભારતનો અવકાશ કાર્યક્રમ હંમેશા વિશ્વના કલ્યાણ માટે શક્ય તેટલું બધું કરશે.