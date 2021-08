રાશિદ ખાનનો દેશને સપોર્ટઃ વિશ્વએ દેશભક્તિને સલામ કરી

નવી દિલ્હીઃ અફઘાનિસ્તાન પર તાલિબાનીઓએ કબજો જમાવ્યો છે. સોશિયલ મિડિયા પર અફઘાનિસ્તાનથી આવી રહેલા ફોટો અને વિડિયો બહુ ખતરનાક છે. ત્યાંની સ્થિતિ બહુ ડરામણી છે અને હવે તાલિબાનની નજર અફઘાનિસ્તાનના ક્રિકેટ બોર્ડ પર પડી છે, પણ સારા સમાચાર એ છે કે અફઘાનિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમ શિડ્યુઅલ અનુસાર ક્રિકેટ રમતી રહેશે. જોકે અફઘાનિસ્તાનના સ્ટાર ક્રિકેટર રાશિદ ખાનને દેશને સપોર્ટ કરતો જોવા મળ્યો હતો, જે પછી લોકો તેની દેશભક્તિને સલામ કરી રહ્યા છે.

અફઘાનિસ્તાનના સ્ટાર ખેલાડી રાશિદ ખાન ટૂંક સમયમાં IPL 2021ની બાકી બચેલી મેચોમાં રમતો નજરે ચઢશે, પણ એ પહેલાં તે ધ હન્ડ્રેડ ખેલ રમી રહ્યો હશે. એ દરમ્યાન તેણે એક મેચમાં એવું કર્યું હતું કે વિશ્વઆખું તેને સલામ કરી રહ્યું છે.

Rashid Khan with the Afghanistan flag on his cheek – good way to support the country. pic.twitter.com/tW2zPfQsl7

— Johns. (@CricCrazyJohns) August 20, 2021