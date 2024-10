ટીમ ઇન્ડિયાનું ખરાબ પ્રદર્શનઃ 46 રનમાં ઓલઆઉટ

બેંગલુરુઃ ભારત વિરુદ્ધ ન્યુ ઝીલેન્ડની ત્રણ મેચોની ટેસ્ટ સિરીઝની પહેલી ટેસ્ટ એમ. ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં રમાઈ રહી છે. ભારતની પહેલી ઇનિંગ્સમાં બીજા દિવસે ટીમનો 46 રનમાં વીંટો વળી ગયો હતો. ભારતના પાંચ બેટર ખાતું પણ નહોતા ખોલી શક્યા. માત્ર બે બેટર દ્વિઅંકી આંકડામાં પહોંચ્યા હતા. પહેલો દિવસ વરસાદને કારણે ખરાબ થયો હતો.

ભારતે ટોસ જીતીને બેટિંગ લીધી હતી. ભારતનો પ્રારંભ ખરાબ રહ્યો હતો. ભારતે 10 ઓવરમાં 10 રનની અંદર ત્રણ વિકેટ (રોહિત શર્મા, વિરાટ કોહલી અને સરફરાઝ ખાન)ની વિકેટ ગુમાવી હતી. ત્યાર બાદ નિયમિત અંતરાલે વિકેટ પડતી રહી હતી. ભારતે લંચ સુધીમાં 23.5 ઓવરમાં માત્ર 34 રનમાં છ વિકેટ ગુમાવી હતી.

