IPL-2024: હાર્દિક પંડ્યા ફરીથી મુંબઈ ઇન્ડિયન સાથે જોડાશે!

નવી દિલ્હીઃ IPL 2024ને લઈને ચોંકાવનારા સમાચાર છે.ગુજરાત ટાઇટન્સના કેપ્ટન હાર્દિક પંડ્યા ફરી એક વાર જૂની ટીમ તરફ પ્રયાણ કરે એવી શક્યતા છે. હાર્દિકની હવે તેની જૂની ટીમ મુંબઈ ઇન્ડિયન્સમાં વાપસી નક્કી છે.

અહેવાલો મુજબ મુંબઈને ટ્રેડ વિન્ડોથી ટીમમાં સામેલ કરે એવી શક્યતા છે. જોકે આ બાબતે સત્તાવાર જાહેરાત 26 નવેમ્બર સુધી કરવામાં આવશે, કેમ કે 26 નવેમ્બર ટ્રેડ વિન્ડો દ્વારા ખેલાડીઓની અદલાબદલી કરવાની છેલ્લી તારીખ છે. વર્ષ 2015માં હાર્દિકે IPL કેરિયરનો પ્રારંભ મુંબઈ ઇન્ડિયનમાંથી કર્યો હતો. ત્યાર બાદ ગુજરાત ટાઇટન્સના કેપ્ટન બનીને હાર્દિકે ટીમને પહેલી સીઝનમાં ચેમ્પિયન બનાવી હતી. 2023માં હાર્દિકે ટીમને ફાઇનલમાં પણ પહોંચાડી હતી. હવે હાર્દિક ઘર વાપસી કરે એવી શક્યતા છે.

: IPLની હરાજી નજીક આવી રહી છે તેની સાથે-સાથે તમામ ફ્રેન્ચાઇઝીમાં ઝડપથી ટ્રેડિંગ ચાલી રહ્યું છે. હવે અફવાઓના બજર પણ ગરમ છે કે જલદીથી હાર્દિક પંડ્યા તેની પહેલી આઈપીએલ ફ્રેન્ચાઈઝી મુંબઈ ઈન્ડિયનમાં પરત આવી શકે છે.

Hardik Pandya.

-Left MI when he was declined captaincy.

-GT took at his worst and made hik C

-When MI offered him money and captaincy, he left GT and came back to Mi.

-was in talks with mi after IPL and started a rift with GT.

-Backbited Mi in these 2 Years.

Shameless! pic.twitter.com/to1nA2cguD

— 𝐒𝐞𝐫𝐠𝐢𝐨 Das (@SergioCSKK) November 25, 2023