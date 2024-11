ICCનો પાકિસ્તાનને આંચકોઃ ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી નહીં જાય PoK

નવી દિલ્હીઃ ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીને લઈને માહોલ ગરમ થયો છે. ભારતે આ ટુર્નામેન્ટ માટે પાકિસ્તાનનો પ્રવાસ કરવાની સ્પષ્ટ ના પાડી છે. BCCIએ ICCને આ વાતની માહિતી આપી છે. ભારતીય ટીમ ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી માટે કોઈ પણ કિંમતે પાકિસ્તાનનો પ્રવાસ નહીં કરે. પાકિસ્તાન આ માટેનું કારણ માગી રહી છે. BCCIએ એ માટે સુરક્ષા કારણોનો હવાલો આપ્યો છે.

એ દરમ્યાન પાકિસ્તાને ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીની ટુરનું આયોજન કર્યું હતું અને PoKના ત્રણ શહેરોમાં લઈ જવાની વાત હતી, પરંતુ હવે ICCએ એ માટે સ્પષ્ટ ના પાડી દીધી છે, કે ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી કોઈ પણ વિવાદિત સ્થળે નહીં જાય. વાસ્તવમાં, આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદે ICC ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી દુબઈથી ઈસ્લામાબાદ મોકલી છે. હવે પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ આ ટ્રોફી પ્રવાસ માટે તૈયાર છે. એટલે કે આ ટ્રોફીને પાકિસ્તાનમાં અલગ-અલગ જગ્યાએ ચાહકો વચ્ચે લઈ જવામાં આવશે. ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીના પ્રવાસની પણ જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ દરમિયાન ICCએ પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડને મોટો ઝટકો આપ્યો છે..

Get ready, Pakistan!

The ICC Champions Trophy 2025 trophy tour kicks off in Islamabad on 16 November, also visiting scenic travel destinations like Skardu, Murree, Hunza and Muzaffarabad. Catch a glimpse of the trophy which Sarfaraz Ahmed lifted in 2017 at The Oval, from 16-24… pic.twitter.com/SmsV5uyzlL

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) November 14, 2024