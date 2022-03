ડુપ્લેસિસે દિનેશ કાર્તિકની તુલના મહેન્દ્ર સિંહ ધોની સાથે કરી

કોલકાતાઃ IPLમાં બુધવારે રમાયેલી મેચમાં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલોર (RCB)એ કોલકાતા નાઇટ રાઇડર્સ (KKR) ત્રણ વિકેટે માત આપી હતી. ટીમને માત્ર 129 રનનો ટાર્ગેટ મળ્યો હતો, પણ એન લક્ષ્યનો પીછો કરવામાં પણ ટીમને પરસેવો છૂટી ગયો હતો. અંતે અનુભવી વિકેટકીપર દિનેશ કાર્તિક સાત બોલમાં 14 રન બનાવ્યા હતા અને ટીમને જિતાડી હતી. આ જીત પછી ફાફ ડુપ્લેસીએ કાર્તિકની પ્રશંસા કરી હતી અને એની તુલના MS ધોનીની કુલ સ્ટાઇલથી કરી હતી. આ મેચ પૂરી થયા પછી ડુપ્લેસીએ સ્પષ્ટ કહ્યું હતું કે DKનો અનુભવ ટીમને કામ આવ્યો હતો. તેણે કહ્યું હતું કે હું બહુ ખુશ છું. ટુર્નામેન્ટના પ્રારંભે આ રીતે નાના અંતરથી જીતવું મહત્ત્વનું છે.

