પેન-આધાર લિન્કિંગની મુદત 31 માર્ચ, 2023 સુધી વધારાઈ

નવી દિલ્હીઃ નાણાં મંત્રાલયે પેન કાર્ડને આધાર કાર્ડ સાથે લિન્ક કરવાની સમયમર્યાદા 31 માર્ચ, 2023 સુધી વધારી દીધી છે. જોકે આ સમયમર્યાદા આજે પૂરી થતી હતી. પેન કાર્ડ અને આધાર કાર્ડને 31 માર્ચ, 2022 પછી લિન્ક કરવાથી રૂ. 1000ના દંડની જોગવાઈ કરવામાં આવી હતી. પહેલી એપ્રિલ, 2022થી ત્રણ મહિના સુધી પેન કાર્ડ અને આધાર કાર્ડની વિગતો આપવાથી રૂ. 500નો દંડ અને એ પછી રૂ. 1000ના દંડની જોગવાઈ હતી.

મંત્રાલયે એક યાદીમાં જણાવ્યું હતું કે 31 માર્ચ ,2023 સુધી પેન કાર્ડધારકોએ તેમના કાર્ડને આધાર સાથે લિન્ક નહીં કર્યું તો કાયદા હેઠળ કાર્યવાહી કરવાનું જારી રહેશે, જેથી તેઓ ITR ફાઇલ નહીં કરી શકે અને તેમના રિફંડની કાર્યવાહી પણ અટકશે.

CBDT amends Income Tax Rules,1962 for prescribing fee u/s 234H of IT Act,1961. Window of opportunity provided to taxpayers upto 31st March,2023, vide Notification No. 17/2022 dt 29/03/2022 for intimating Aadhaar on payment of certain fee. Circular No. 7/2022 dt 30/3/2022 issued. pic.twitter.com/oqSHSyFHro

