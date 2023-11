દક્ષિણ આફ્રિકા સેમિફાઇનલમાં હારી ગયું, ઓસ્ટ્રેલિયા 8મી વખત ફાઇનલમાં

2023 વર્લ્ડ કપની બીજી સેમિફાઇનલમાં ઓસ્ટ્રેલિયાએ દક્ષિણ આફ્રિકાને ત્રણ વિકેટથી હરાવ્યું. ફરી એકવાર દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમ ચોકર સાબિત થઈ. બોલરોના જોરદાર પ્રદર્શન બાદ ઓસ્ટ્રેલિયાએ 213 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો 47.2 ઓવરમાં સાત વિકેટ ગુમાવીને કરી લીધો હતો. ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમ 8મી વખત ODI વર્લ્ડ કપની ફાઇનલમાં પહોંચી છે. હવે 19મી નવેમ્બરે ફાઇનલમાં કાંગારૂનો સામનો ભારત સાથે થશે. ટાઈટલ મેચ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાશે.

1975, 1987, 1996, 1999, 2003, 2007, 2015 AND 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣! Australia are through to yet another ICC Men’s @cricketworldcup final 🤯#CWC23 pic.twitter.com/je7UGytC0U — ICC (@ICC) November 16, 2023

213 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરવા ઉતરેલી ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમને ડેવિડ વોર્નર અને ટ્રેવિસ હેડે તોફાની શરૂઆત અપાવી હતી. ટ્રેવિસ હેડે માત્ર 48 બોલમાં 62 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી હતી. હેડે પોતાની ઇનિંગમાં 9 ચોગ્ગા અને 2 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. વોર્નરે પણ 18 બોલમાં એક ચોગ્ગા અને ચાર છગ્ગાની મદદથી 29 રનની તોફાની ઇનિંગ રમી હતી. આ બંનેએ માત્ર 38 બોલમાં 60 રનની ઓપનિંગ પાર્ટનરશિપ કરીને ઓસ્ટ્રેલિયા માટે રન ચેઝને સરળ બનાવી દીધો હતો. જો કે, ઓસ્ટ્રેલિયન ઇનિંગ્સ અધવચ્ચે જ ખોરવાઈ ગઈ હતી અને એવું લાગી રહ્યું હતું કે દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમ ટેબલ ફેરવી લેશે. પરંતુ અંતે પેટ કમિન્સ અને મિચેલ સ્ટાર્કે ટીમને જીત તરફ દોરી હતી. સ્ટાર્ક 38 બોલમાં 16 રન બનાવીને અણનમ પરત ફર્યો હતો અને કમિન્સ 29 બોલમાં 14 રન બનાવીને અણનમ પાછો ફર્યો હતો.

Australia won a nail-biting contest in Kolkata to secure a place in the final of the #CWC23 👏#SAvAUS 📝: https://t.co/1iPjdYnIe3 pic.twitter.com/NPjiWIDTGT — ICC (@ICC) November 16, 2023

પરંતુ એક સમયે તબરેઝ શમ્સીએ લેબુશેન અને ગ્લેન મેક્સવેલને આઉટ કરીને આફ્રિકાને લગભગ મેચમાં પરત લાવી દીધું હતું. શમ્સીએ પહેલા 21મી ઓવરમાં માર્નસ લાબુશેન (18)ને આઉટ કર્યો હતો. ત્યારબાદ ગ્લેન મેક્સવેલ (01) 24મી ઓવરમાં આઉટ થયો હતો. મેક્સવેલની વિકેટથી ઓસ્ટ્રેલિયાએ 174 રનના સ્કોર પર 5 વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. સતત વિકેટો પડતી રહી અને લગભગ તમામ બેટ્સમેન આઉટ થયા પછી, કેપ્ટન પેટ કમિન્સ અને મિચેલ સ્ટાર્કે આઠમી વિકેટ માટે 22 રનની અણનમ ભાગીદારી કરીને ટીમની જીત સુનિશ્ચિત કરી. બંને અણનમ પરત ફર્યા હતા. કેપ્ટન પેટ કમિન્સે ફોર ફટકારીને ઓસ્ટ્રેલિયાને ટુર્નામેન્ટની ફાઇનલમાં પહોંચાડ્યું હતું.

And then there were two 🇮🇳 🇦🇺 Presenting the #CWC23 finalists 🤩 pic.twitter.com/vv0L57egeY — ICC (@ICC) November 16, 2023

ઓસ્ટ્રેલિયા સારી શરૂઆત બાદ નિષ્ફળ ગયું હતું

લક્ષ્યનો પીછો કરતા ઓસ્ટ્રેલિયાની શરૂઆત સારી રહી હતી. પરંતુ ટીમ હજુ પણ ડગમગતી જણાતી હતી. 60 રનના સ્કોર પર વોર્નર (29)ના રૂપમાં પ્રથમ વિકેટ ગુમાવ્યા બાદ ઓસ્ટ્રેલિયાને 61 રનના સ્કોર પર બીજો ઝટકો લાગ્યો હતો. આ વખતે મિશેલ માર્શ ખાતું ખોલાવ્યા વગર જ પેવેલિયન પરત ફર્યો હતો. આ પછી 15મી ઓવરમાં ટ્રેવિસ હેડ 62 રનના અંગત સ્કોર પર આઉટ થયો હતો. હેડની ઇનિંગમાં 9 ચોગ્ગા અને 2 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે.

ત્યાર બાદ 22મી ઓવરમાં માર્નસ લાબુશેન 18 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો, 24મી ઓવરમાં ગ્લેન મેક્સવેલ 01 રન પર આઉટ થયો હતો, 34મી ઓવરમાં સ્ટીવ સ્મિથ 30 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો અને 40મી ઓવરમાં જોશ ઈંગ્લિસ આઉટ થયો હતો. 28 રન. જ્યારે સુકાની કમિન્સ અને મિચેલ સ્ટાર્ક અણનમ પરત ફર્યા હતા. દક્ષિણ આફ્રિકા તરફથી સ્પિનર ​​તબરેઝ શમ્સી અને ઝડપી બોલર ગેરાલ્ડ કોએત્ઝીએ 2-2 વિકેટ લીધી હતી. આ સિવાય કેશવ મહારાજ, એડન માર્કર અને કાગીસો રબાડાએ 1-1 વિકેટ લીધી હતી.