કેટલાક હિંમત બતાવે..કેટલાક મેદાનમાંથી ભાગી જાય… રામ મંદિર પર પીએમ મોદી

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 17મી લોકસભાના અંતિમ દિવસે રામ મંદિર પર ધન્યવાદ પ્રસ્તાવ પર વાત કરી હતી. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે 17મી લોકસભાની ઉત્પાદકતા લગભગ 97 ટકા રહી છે, જે પોતાનામાં ખુશીની વાત છે. 18મી લોકસભા શરૂ થશે ત્યારે આ આંકડો 100 ટકા રહેશે તેવી અપેક્ષા રાખવામાં આવશે. દેશને નવી સંસદ ભવન મળ્યું. આઝાદીના 75 વર્ષ પૂર્ણ થવાના અવસર પર તમામ સાંસદોએ પોતપોતાના વિસ્તારોમાં ઉજવણી કરી હતી.

સંસદમાં તેમના બીજા કાર્યકાળમાં પીએમ મોદીનું આ છેલ્લું ભાષણ હતું. આ પછી દેશમાં લોકસભાની ચૂંટણી યોજાવા જઈ રહી છે. રાષ્ટ્રપતિના અભિભાષણ પર ધન્યવાદ પ્રસ્તાવ પર પીએમ મોદીએ લોકસભામાં પોતાના વિચારો વ્યક્ત કર્યા હતા. પીએમ મોદીએ સરકારના મહત્વના નિર્ણયો પણ ગણાવ્યા હતા. પીએમએ કહ્યું હતું કે ત્રીજી ટર્મની સરકારમાં આનાથી પણ મોટા નિર્ણયો લેવામાં આવશે.

The next 25 years are going to be extremely crucial for India.

Setting aside the upheavals of politics, we must understand that India has decided that these years are for fulfilling its aspirations and resolutions.

There is an echo of ‘Viksit Bharat’ in every corner of India.… pic.twitter.com/KWZ75Q5NNZ

