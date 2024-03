સ્ટાર્ટઅપ મહાકુંભમાં PM મોદીએ રાહુલ ગાંધી પર નિશાન સાધ્યું

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ બુધવારે સ્ટાર્ટઅપ મહાકુંભનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. આ અવસર પર તેમણે પૂર્વ કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધી પર કટાક્ષ કર્યો અને કહ્યું કે ઘણા લોકો રાજકારણમાં સ્ટાર્ટઅપ શરૂ કરવાનો પ્રયાસ કરે છે અને તેમને વારંવાર લોન્ચ કરવા પડે છે, પરંતુ તમારા લોકો અને તેમની વચ્ચે નવા વિચારોમાં તફાવત છે.

Many people try to ‘launch’ startups, especially in politics, sometimes multiple times…

The difference between you and them is that you’re experimental. You try new ideas after the failure of one launch.

– PM @narendramodi pic.twitter.com/FTl7tItrCy

