અમેરિકા, ઇરાનની વચ્ચે ટેન્શન ઓછું થવાના સંકેતોએ શેરબજારમાં તેજી

અમદાવાદઃ એશિયાના બજારોમાં તેજીની વચ્ચે ઘરેલુ શેરબજાર ચાર દિવસથી જારી ઘટાડા પછી તેજી સાથે બંધ થયું હતું. અમેરિકા અને ઇરાનની વચ્ચે ટેન્શન ઓછું થવાના સંકેતોથી બજારના સેન્ટિમેન્ટસ પર પ્રોત્સાહક અસર પડી હતી. ગુરુવારનો ટ્રેડિંગ સેશન ખાસ રહ્યું હતું, કારણ કે કારોબારના છેલ્લા કલાકમાં બજારમાં તેજી જોવા મળી હતી અને નિફ્ટીએ 300 અંકથી વધુની વૃદ્ધિ નોંધાવી હતી. તેમાં પણ લગભગ 250 અંકનો ઉછાળો છેલ્લા અડધા કલાકમાં આવ્યો હતો.
નિષ્ણાતોના જણાવ્યા મુજબ બજારને આશા છે કે આ સંઘર્ષ લાંબો નહીં ચાલે અને ટૂંક સમયમાં કોઈ ઉકેલ સામે આવશે.. જોકે ટ્રેડિંગ પૂર્ણ થવાના થોડા સમય પહેલાં આવેલી સ્પષ્ટતા બાદ બજાર ઊંચા સ્તરથી થોડું નીચે આવ્યું, છતાં મજબૂત વધારાથી બંધ થયું હતું.ઇરાનના ઉપ વિદેશ મંત્રીના હવાલાથી જાણવા મળ્યું હતું કે જો અમેરિકા સંતોષકારક વિકલ્પ પ્રસ્તાવ આપે તો ઇરાન પોતાનો પરમાણુ કાર્યક્રમ છોડવા તૈયાર છે. આ સમાચાર સામે આવતાં જ બજારમાં તેજ ઉછાળો જોવા મળ્યો. આ સમાચાર પહેલાં નિફ્ટી લગભગ 100 અંકની વૃદ્ધિ સાથે ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો અને 24,600ના સ્તરથી નીચે હતો, પરંતુ સમાચાર આવ્યા પછી થોડા જ સમયમાં ઇન્ડેક્સ 24,850ની આસપાસ પહોંચી ગયો હતો.
ટ્રેડિંગ સેશનને અંતે સેન્સેક્સ 899.71 અંક (1.14%) વધીને 80,015.90 પર બંધ થયો. જ્યારે નિફ્ટી 285.40 અંક (1.17%) વધી 24,765.90ના સ્તરે બંધ થયો. BSE પર કુલ 2,644 શેરોમાં વધારો નોંધાયો, જ્યારે 1430 શેરોમાં ઘટાડો રહ્યો અને 128 શેરોમાં કોઈ ફેરફાર થયો નહોતો.
વિશ્લેષકોનું કહેવું છે કે હાલ બજારની દિશા મોટા ભાગે પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલી ઘટનાઓ પર આધારિત રહેશે. યુદ્ધ સંબંધિત કોઈ પણ સકારાત્મક અથવા નકારાત્મક સમાચારથી બજારમાં ભારે ઉતાર-ચઢાવ જોવા મળી શકે છે.
રોકાણકારોએ રૂ. 5.80 લાખ કરોડ કમાયા
BSEમાં લિસ્ટેડ કંપનીઓનું કુલ માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન વધીને 452.98 લાખ કરોડ રૂપિયા થયું, જે અગાઉના ટ્રેડિંગ દિવસે 447.18 લાખ કરોડ રૂપિયા હતું. એટલે કે, BSEમાં લિસ્ટેડ કંપનીઓના માર્કેટ કેપમાં લગભગ રૂ. 6.55 લાખ કરોડનો વધારો થયો. અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો રોકાણકારોની સંપત્તિમાં લગભગ રૂ. 6.55 લાખ કરોડનો વધારો નોંધાયો.
BSE પર કુલ 4397 શેરોમાં કામકાજ થયાં હતાં. એમાં 2801 શેરો તેજી સાથે બંધ થયા હતા અને 1456 શેરોમાં ઘટાડો થયો હતો. આ સાથે 140 શેરો સપાટ બંધ થયા હતા. આ સિવાય 66 શેરોએ નવી 52 સપ્તાહની ઊંચી સપાટી સર કરી હતી, જ્યારે 381 શેરોએ 52 સપ્તાહના નવા નીચલા સ્તરે સ્પર્શ્યા હતા. આ સાથે 190 શેરોમાં અપર સરકિટ લાગી હતી, જ્યારે 152 શેરોમાં લોઅર સરકિટ લાગી હતી.