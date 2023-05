કર્ણાટકમાં કોંગ્રેસની મોટી જીત બાદ સિદ્ધારમૈયા, ડીકે શિવકુમાર અને ખડગેની મુલાકાત, આ રીતે પાઠવી શુભેચ્છા

કર્ણાટક ચૂંટણીના પરિણામોની સાથે જ 2024ની લોકસભા ચૂંટણી માટેનું બોર્ડ લગાવી દેવામાં આવ્યું છે. વિપક્ષી એકતા માટે પ્રયાસ કરી રહેલા નેતાઓ પરિણામો પછી તેને 2024ની સામાન્ય ચૂંટણીઓ સાથે જોડી રહ્યા છે, આશા છે કે ભવિષ્યમાં પણ આવું જ થશે. તેની ઓળખ વિપક્ષી નેતાઓના નિવેદનોમાં પણ જોવા મળી હતી.

#WATCH | Bengaluru | Congress leaders, including national president Mallikarjun Kharge, state party chief DK Shivakumar and former CM Siddaramaiah, display a show of strength as the party sweeps #KarnatakaPolls pic.twitter.com/xB5mj53CyN — ANI (@ANI) May 13, 2023

કર્ણાટક ચૂંટણીમાં જીત બાદ કોંગ્રેસ કાર્યાલયમાં જશ્નનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. રણદીપ સિંહ સુરજેવાલા કાર્યકરોને સંબોધિત કરી રહ્યા છે. મલ્લિકાર્જુન ખડગેના ઘરે કોંગ્રેસના નેતાઓની મહત્વપૂર્ણ બેઠક ચાલી રહી છે. સિદ્ધારમૈયા, ડીકે શિવકુમાર, કેસી વેણુગોપાલ, રણદીપ સુરજેવાલા બેઠકમાં સામેલ છે. સીએમ પદને લઈને બેઠકમાં ચર્ચા થવાની માહિતી છે. કોંગ્રેસના નેતાઓ 7 વાગ્યે પી.સી. આવતીકાલે કોંગ્રેસ ધારાસભ્ય દળની બેઠક મળશે.

#WATCH | Congress workers raise slogans in favour of state party president DK Shivakumar as Shivakumar, Siddaramaiah, and other party leaders arrive at the party office in Bengaluru#KarnatakaElectionResults2023 pic.twitter.com/LVeJpyxvhp — ANI (@ANI) May 13, 2023



મુખ્યમંત્રીના નામ પર સસ્પેન્સ યથાવત

કર્ણાટકમાં સીએમ પદને લઈને સસ્પેન્સ છે. મુખ્યમંત્રીના નામ પર મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ કહ્યું કે, દરેકની સહમતિ હાઈકમાન્ડ સમક્ષ મૂકવામાં આવશે. હાઈકમાન્ડ અંતિમ નિર્ણય લેશે