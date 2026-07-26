સિદ્ધારમૈયાની મોટી જાહેરાત: વિધાનસભા ચૂંટણી નહીં લડે

કર્ણાટકના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતા સિદ્ધારમૈયાએ ચૂંટણી રાજકારણમાંથી નિવૃત્તિ લેવાની જાહેરાત કરીને રાજકીય વર્તુળોમાં ભારે ચર્ચા જગાડી છે. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે તેઓ 2028 માં યોજાનારી કર્ણાટક વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ઉમેદવારી નહીં નોંધાવે. અગાઉ કોંગ્રેસ હાઈકમાન્ડના નેતૃત્વ પરિવર્તનના નિર્ણય મુજબ, સિદ્ધારમૈયાએ 28 May 2026 ના રોજ મુખ્યમંત્રી પદેથી રાજીનામું આપ્યું હતું, જેનો 29 May ના રોજ રાજ્યપાલ થાવરચંદ ગેહલોતે સ્વીકાર કર્યો હતો. આ પછી ડીકે શિવકુમારના રાજ્યના નવા મુખ્યમંત્રી બનવાનો રસ્તો સાફ થયો હતો.
સિદ્ધારમૈયાએ સ્પષ્ટતા કરી છે કે તેઓ ભલે ચૂંટણી મેદાનમાંથી હટી રહ્યા હોય, પરંતુ સક્રિય રાજકારણમાં રહીને પાર્ટીને સતત માર્ગદર્શન પૂરું પાડશે. તેમનું ચૂંટણી મેદાનમાંથી હટવું એ માત્ર એક નેતાની નિવૃત્તિ નથી, પરંતુ કર્ણાટક કોંગ્રેસના પાવર સ્ટ્રક્ચરમાં એક મોટા પરિવર્તનની શરૂઆત છે. ચૂંટણી ન લડવા છતાં 2028 માં પાર્ટીની ટિકિટ વહેંચણીમાં તેમની ભૂમિકા સૌથી નિર્ણાયક રહેશે.
સિદ્ધારમૈયાના આ નિર્ણય પાછળના 3 મુખ્ય કારણો
કર્ણાટકની રાજનીતિમાં સામાજિક ન્યાય અને ‘અહિંદા’ (AHINDA) આંદોલનના ધ્વજવાહક રહેલા સિદ્ધારમૈયાના આ પગલાં પાછળ મુખ્ય વ્યુહાત્મક અને વ્યક્તિગત કારણો રહેલા છે:
હાઈકમાન્ડના ફોર્મ્યુલા અને જનતાને આપેલા વચનનું સન્માન
વર્ષ 2023 માં રાજ્યમાં સરકાર બની તે સમયે જ અઢી-અઢી વર્ષના મુખ્યમંત્રી પદની વહેંચણી અંગે ચર્ચા થઈ હતી. May 2026 માં પોતાના 3 વર્ષ પૂરા કર્યા બાદ સિદ્ધારમૈયાએ હાઈકમાન્ડના નિર્દેશનું પાલન કરતા પદ છોડી દીધું. આ સાથે જ તેમણે 2023 ની ચૂંટણી વખતે વરુણા વિધાનસભા બેઠકની જનતાને વચન આપ્યું હતું કે તે તેમની છેલ્લી પ્રત્યક્ષ ચૂંટણી હશે.
કોંગ્રેસમાં આગામી પેઢીની તૈયારી
સિદ્ધારમૈયાનું માનવું છે કે પાર્ટીમાં બીજી હરોળના યુવા અને અનુભવી નેતાઓને આગળ આવવાની તક મળવી જોઈએ. ચૂંટણી મેદાનમાંથી હટીને તેઓ રાજ્યમાં પાર્ટીને સંગઠનાત્મક રીતે મજબૂત કરવા પર વધુ ધ્યાન આપી શકશે.
ઉંમર અને સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત કારણો
77 વર્ષથી વધુ વયના થઈ ચૂકેલા સિદ્ધારમૈયા 2028 ની ચૂંટણી સુધીમાં 80 વર્ષની ઉંમર વટાવી ચૂક્યા હશે. આ ઉંમરે સતત જનસંપર્ક અને વ્યાપક ચૂંટણી પ્રચાર ચલાવવો શારીરિક રીતે પડકારજનક બની રહે છે.