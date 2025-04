શ્રેયસ ઐયરે ICC પ્લેયર ઓફ ધ મન્થનો એવોર્ડ જીત્યો

ICC એ ભારતીય ટીમના સ્ટાર બેટ્સમેન શ્રેયસ ઐયરને માર્ચ માટે ICC મેન્સ પ્લેયર ઓફ ધ મન્થ એવોર્ડથી સન્માનિત કર્યા. ICC એ મંગળવારે આ જાહેરાત કરી અને ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીમાં જમણા હાથના બેટ્સમેનના પ્રદર્શનની પ્રશંસા કરી.

Congratulations to @ShreyasIyer15 who has been awarded the ICC Men’s Player of the Month for his exceptional performance in the Champions Trophy 👏👏

This is his second ICC Player of the Month award.#TeamIndia pic.twitter.com/JktVCySXNK

— BCCI (@BCCI) April 15, 2025