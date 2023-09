ફૂલોનો વરસાદ, મોદી-મોદીની ગુંજ… ભાજપ કાર્યાલયમાં PM મોદીનું ભવ્ય સ્વાગત

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી બુધવારે બીજેપી સેન્ટ્રલ ઇલેક્શન કમિટી (CEC)ની બેઠકમાં ભાગ લેવા માટે પાર્ટી હેડક્વાર્ટર પહોંચ્યા ત્યારે તેમનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. જી-20ની સફળતા બાદ આ પ્રથમ વખત હતો જ્યારે વડાપ્રધાન મોદી પાર્ટી ઓફિસ પહોંચ્યા હતા. ભારતમાં આયોજિત G20 સમિટને ખૂબ જ સફળ ઈવેન્ટ તરીકે જોવામાં આવી રહી છે. G20 સમિટની સફળતા માટે વિશ્વના નેતાઓએ પણ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની પ્રશંસા કરી છે. બીજેપી સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, બીજેપી કેન્દ્રીય ચૂંટણી સમિતિની બેઠકમાં મધ્યપ્રદેશ, રાજસ્થાન અને છત્તીસગઢના ઉમેદવારોના નામની પણ જાહેરાત કરવામાં આવી શકે છે. તમને જણાવી દઈએ કે ઓગસ્ટમાં યોજાયેલી બેઠકમાં ભાજપે મધ્યપ્રદેશની 39 અને છત્તીસગઢની 21 બેઠકો પર ઉમેદવારોની જાહેરાત કરી હતી.

BJP karyakartas welcome PM Modi on his arrival at BJP headquarters after the successful G20 Summit. https://t.co/nrjRNJhtrx

— BJP (@BJP4India) September 13, 2023