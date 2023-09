વિપક્ષી ગઠબંધન INDIA ની બેઠક યોજાઈ, પહેલી રેલી ભોપાલમાં યોજાશે

વિપક્ષી ગઠબંધન INDIA ની સંકલન સમિતિની બુધવારે બેઠક મળી હતી. આ બેઠક દિલ્હીમાં રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાર્ટી (NCP)ના વડા શરદ પવારના નિવાસસ્થાને થઈ હતી. કોંગ્રેસ નેતા કેસી વેણુગોપાલે પત્રકાર પરિષદમાં બેઠકમાં કયા નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા તેની માહિતી આપી છે. તેમણે કહ્યું કે મહાગઠબંધનની પ્રથમ રેલી મધ્યપ્રદેશની રાજધાની ભોપાલમાં યોજાશે. આ રેલી ઓક્ટોબરના પ્રથમ સપ્તાહમાં યોજાશે. શરદ પવાર ઉપરાંત કેસી વેણુગોપાલ, ડીએમકેના ટીઆર બાલુ, રાષ્ટ્રીય જનતા દળના તેજસ્વી યાદવ, જનતા દળ (યુનાઈટેડ)ના સંજય ઝા, આમ આદમી પાર્ટીના રાઘવ ચઢ્ઢા, શિવસેના (યુબીટી)ના સંજય રાઉત, નેશનલ કોન્ફરન્સના ઓમર મેહબો અબ્દુલ્લા, ઓમર અબ્દુલ્લા. પીપલ્સ ડેમોક્રેટિક પાર્ટી (પીડીપી)ના મુફ્તી, કોમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી ઓફ ઈન્ડિયા (સીપીઆઈ)ના ડી. રાજા અને સમાજવાદી પાર્ટીના જાવેદ અલી ખાને હાજરી આપી હતી. આ બેઠકમાં કોંગ્રેસના નેતા ગુરદીપ સપ્પલ પણ હાજર હતા.

Group photo of INDIA Alliance Co-ordination Committee meeting along with K C Venugopal (INC), T R Baalu (DMK), Sanjay Raut (Shiv Sena–UBT), Tejashwi Yadav (RJD), Hemant Soren (JMM), Raghav Chaddha (AAP), Javed Ali Khan (SP), Sanjay Jha (JD-U), D Raja (CPI), Omar Abdullah (NC),… pic.twitter.com/aYO5iD32Na

સમિતિની બેઠક બાદ ઝારખંડના મુખ્યમંત્રી હેમંત સોરેને કહ્યું, સમય આવવા દો. દેશની જનતા અને વિવિધ રાજકીય પક્ષો અનેક સવાલો પૂછી રહ્યા છે. કોંગ્રેસ મહાસચિવ કેસી વેણુગોપાલે કહ્યું કે, ઘટનાક્રમને ધ્યાનમાં રાખીને ગઠબંધન તેની રણનીતિ પર કામ કરી રહ્યું છે. બેઠક બાદ જેડીયુના નેતા સંજય ઝાએ કહ્યું કે, સીટ વહેંચણી અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી અને રાજ્ય મુજબની પાર્ટીઓ ટૂંક સમયમાં તેને અંતિમ સ્વરૂપ આપશે.

A meeting of the India Alliance Co-ordination Committee was held today at my Delhi residence . We have all come together with a resolve to protect democracy. pic.twitter.com/fnFWZKYTbP

— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) September 13, 2023