PMKVYમાં ગેરરીતિઓ અંગે 20 કર્મચારીઓને કારણ દર્શાવો નોટિસ

નવી દિલ્હીઃ નેશનલ સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન (NSDC)એ પોતાના કર્મચારીઓ સામે ફરી કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. આ પહેલાં NSDCએ તેના CEOનો કાર્યકાળ ઘટાડ્યો હતો અને કેટલાક ઉચ્ચ અધિકારીઓ સામે ફંડના ગેરવપરાશના આરોપો સાથે પોલીસ ફરિયાદ પણ નોંધાવી હતી. NSDC પ્રધાનમંત્રી કૌશલ વિકાસ યોજના (PMKVY)ના અમલીકરણ માટે જવાબદાર સંસ્થા છે. સંસ્થાની આંતરિક ખામીઓ તરફ ઇશારો કરતાં NSDCએ CAG દ્વારા દર્શાવવામાં આવેલી કથિત ગેરરીતિઓ માટે વર્તમાન અને ભૂતપૂર્વ મળી લગભગ 20 કર્મચારીઓને કારણ દર્શાવો નોટિસ પાઠવી છે.
કર્મચારીઓ સામે અનેક આરોપો
આ મહિનાની શરૂઆતમાં મોકલાયેલી નોટિસોમાં દરેક કર્મચારી સામે અલગ-અલગ આરોપો મૂકવામાં આવ્યા છે. તેમાં બજારની માગ મુજબ નોકરીઓની પસંદગી ન કરવી, દસ્તાવેજોની યોગ્ય ચકાસણી ન કરવી અને આધાર આધારિત હાજરીની ખાતરી ન કરવી જેવા મુદ્દાઓ સામેલ છે.
નોટિસમાં ચેતવણી આપવામાં આવી છે કે જો નાણાકીય ગેરરીતિ અથવા ફોજદારી બેદરકારી સામે આવશે તો મામલાઓ તપાસ એજન્સીઓને સોંપવામાં આવશે.
CAGએ શું ઓડિટ કર્યું?
NSDC, કૌશલ વિકાસ મંત્રાલય તરફથી PMKVY અમલમાં મૂકે છે. 2015માં શરૂ થયેલી આ યોજનામાં જૂન, 2025 સુધીમાં 1.64 કરોડથી વધુ યુવાનોને કૌશલ્ય તાલીમ આપવામાં આવી છે.
કોમ્પ્ટ્રોલર એન્ડ ઓડિટર જનરલે (CAGએ) 2015થી 2022 દરમિયાન યોજનાના ત્રણ તબક્કાનું ઓડિટ કર્યું હતું. તેમાં 14,450 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચ અને 1.32 કરોડ ઉમેદવારોને તાલીમ તથા પ્રમાણપત્ર આપવાના લક્ષ્યનો સમાવેશ થતો હતો. હાલમાં PMKVY 4.0 અમલમાં છે.
ઓડિટમાં સામે આવેલી ખામીઓ
CAGના ઓડિટમાં અનેક ગેરરીતિઓ સામે આવી હતી, જેમાં સામેલ છે:
- લાભાર્થીઓ સાથે જોડાયેલાં નકલી બેંક એકાઉન્ટ નંબર.
- ઉમેદવારોની ઓળખ વિગતોમાં ડુપ્લિકેશન.
- આશરે 34 લાખ ઉમેદવારો માટે ટ્રેનિંગ પાર્ટનરોને ચુકવણી ન થવી.
સંસદમાં રજૂ થયો હતો રિપોર્ટ
CAGની 94 પાનાંની રિપોર્ટ ડિસેમ્બર 2025માં સંસદમાં રજૂ કરવામાં આવી હતી. રિપોર્ટમાં કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારના વિભાગો વચ્ચે અસરકારક સંકલનનો અભાવ અને NSDCની મોનિટરિંગ વ્યવસ્થાને અવિશ્વસનીય ગણાવવામાં આવી હતી.
કર્મચારીઓને 15 દિવસનો સમય
NSDCના કાનૂની વિભાગના વડાની સહીવાળા નવા કારણ દર્શાવો નોટિસોમાં કર્મચારીઓને 15 દિવસમાં જવાબ આપવા કહેવામાં આવ્યું છે. જવાબ ન આપવાની સ્થિતિમાં તેને અવમાનના માનવામાં આવશે.