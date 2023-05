શું વિરાટ કોહલી-ગૌતમ ગંભીર જેવા ખેલાડીઓ પર પ્રતિબંધ મૂકવો જોઈએ?

IPL 2023માં એક તરફ એવા ખેલાડીઓની ચર્ચા છે જેમણે શ્રેષ્ઠ રમત બતાવી છે તો બીજી તરફ કેટલાક એવા ખેલાડીઓ છે જે ખોટા કારણોસર હેડલાઇન્સમાં છે. અમે વાત કરી રહ્યા છીએ વિરાટ કોહલી, ગૌતમ ગંભીર, નવીન ઉલ હકની. 1 મેના રોજ, RCB અને લખનૌ સુપરજાયન્ટ્સ વચ્ચે મેચ હતી. આરસીબીએ મેચ જીતી લીધી હતી પરંતુ આ પછી વિરાટ નવીન-ઉલ-હક અને ગંભીર સાથે ટકરાયા હતા. ત્રણેય વચ્ચે ઉગ્ર શાબ્દિક યુદ્ધ થયું. આ ઘટના બાદ BCCI દ્વારા વિરાટ કોહલી-ગૌતમ ગંભીર, નવીન-ઉલ-હક પર દંડ ફટકારવામાં આવ્યો હતો પરંતુ ભૂતપૂર્વ દિગ્ગજ ખેલાડી વિરેન્દ્ર સેહવાગ તેને અપૂરતો માને છે. તેઓ માને છે કે આ પ્રકારના કૃત્યો કરનારાઓ પર પ્રતિબંધ લગાવવો જોઈએ.

વીરેન્દ્ર સેહવાગે Cricbuzz સાથેની વાતચીતમાં કહ્યું કે BCCIએ આવી ઘટનાઓને રોકવા માટે વધુ કડક પગલાં લેવાની જરૂર છે. સેહવાગના મતે જો કોઈ ખેલાડી પર એક મેચ માટે પ્રતિબંધ મુકવામાં આવે તો આવી ઘટનાઓ ઓછી થશે અથવા તો થશે નહીં.

બાળકો પર તેની ખરાબ અસર પડે છેઃ સેહવાગ

વીરેન્દ્ર સેહવાગનું માનવું છે કે વિરાટ-ગંભીર જેવા ખેલાડીઓ ઘણા બાળકોની મૂર્તિ છે. જો તે આવું કામ કરશે તો બાળકો પણ તેને અનુસરશે. સેહવાગે કહ્યું કે તેના બાળકો પણ બેન સ્ટોક્સ જેવી બાબતો સમજે છે. આવી વાતો કરશો તો મારા બાળકો સમજી શકશે.

