કેનેડાની સ્કૂલમાં શૂટઆઉટઃ 10 લોકોનાં મોત, અનેક ઘાયલ

નવી દિલ્હીઃ કેનેડાની બ્રિટિશ કોલંબિયામાં ટમ્બલર રિજ સેકન્ડરી સ્કૂલમાં ભયાનક શૂટઆઉટની ઘટના બની છે. આ ગોળીબારમાં 10 લોકોનાં મોત થયાં છે અને 25 જેટલા લોકો ઘાયલ થયા છે. ઘાયલોને સારવાર માટે નજીકના મેડિકલ સેન્ટરમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ ગોળીબાર કરનાર હુમલાખોરનું પણ મોત થયું છે.
પોલીસે ગોળીબારી અંગે શું જણાવ્યું?
પોલીસે જણાવ્યું હતું કે બ્રિટિશ કોલંબિયાના પીસ ક્ષેત્રમાં આવેલી ટમ્બલર રિજ સેકન્ડરી સ્કૂલમાં મંગળવારે બપોરે ગોળીબાર થયો હતો. પોલીસને એક ઇમર્જન્સી સંદેશ મળ્યો હતો જેમાં એક સંદિગ્ધ વ્યક્તિ વિશે માહિતી આપવામાં આવી હતી. તે સંદેશમાં ભૂરી વાળવાળી એક મહિલા જોવા મળ્યાનું જણાવવામાં આવ્યું હતું. પોલીસે શંકા વ્યક્ત કરી છે કે આ હુમલામાં તે સંદિગ્ધ મહિલાની ભૂમિકા હોઈ શકે છે.
પોલીસે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે દળ સ્થળ પર પહોંચ્યું ત્યારે સ્કૂલ કેમ્પસમાં છ લોકો મૃત હાલતમાં મળ્યા હતા. એક અન્ય વ્યક્તિનું હોસ્પિટલ લઈ જતી વખતે મૃત્યુ થયું હતું. નજીકના એક ઘરમાંથી પણ બે મૃતદેહ મળી આવ્યા છે, જેને આ જ ઘટનાથી જોડીને તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. હાલ પોલીસ તપાસ કરી રહી છે કે આ ગોળીબારમાં માત્ર એક જ હુમલાખોર સામેલ હતો કે પછી વધુ લોકો જોડાયેલા હતા.
કેનેડામાં ગોળીબારીના આંકડા શું કહે છે?
કેનેડામાં માસ શૂટિંગનો ઇતિહાસ જૂનો રહ્યો છે, પરંતુ છેલ્લાં કેટલાંક વર્ષોમાં આવા કેસોમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. કેનેડિયન પોલીસ દ્વારા જાહેર કરાયેલા આંકડા મુજબ 2023માં ગન સંબંધિત હિંસક ગુનાઓના કુલ 14,416 કેસ નોંધાયા હતા. એટલે કે દર એક લાખ લોકોદીઠ સરેરાશ 37 કેસ સામે આવ્યા હતા. જોકે 2022ની સરખામણીમાં આવા ગુનાઓમાં 1.7 ટકા ઘટાડો નોંધાયો હતો.