મહારાષ્ટ્ર-કર્ણાટક સીમા વિવાદ પર અમિત શાહ સાથે શિંદે-બોમાઈની મુલાકાત

મહારાષ્ટ્ર અને કર્ણાટક વચ્ચે ચાલી રહેલા સીમા વિવાદ વચ્ચે બુધવારે દિલ્હીના સંસદ ભવનમાં એક મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજાઈ હતી. કેન્દ્રીય ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહ સાથેની બેઠકમાં કર્ણાટકના મુખ્ય પ્રધાન બસવરાજ બોમાઈ અને મહારાષ્ટ્રના મુખ્ય પ્રધાન એકનાથ શિંદે હાજર હતા. આ બેઠકમાં મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસ પણ સામેલ થયા હતા.

#WATCH | Union Home Minister Amit Shah speaks on the Maharashtra-Karnataka border issue after his meeting with the CMs of the two States pic.twitter.com/3Sv80LgEbk — ANI (@ANI) December 14, 2022

આ બેઠક બાદ અમિત શાહે કહ્યું કે રાજકીય વિરોધ ગમે તે હોય, બંને રાજ્યોના નેતાઓએ તેને રાજકીય મુદ્દો ન બનાવવો જોઈએ. આપણે સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણયની રાહ જોવી જોઈએ. બંને રાજ્યોમાં કોંગ્રેસ, એનસીપી અને ઉદ્ધવ ઠાકરેનું જૂથ તેને રાજકીય મુદ્દો ન બનાવવા માટે સહયોગ કરશે. સમિતિની રચના કરવામાં આવી છે. શેરીમાં વિવાદો ઉકેલાતા નથી. સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણય સુધી કોઈપણ રાજ્ય એકબીજા પર દાવો કરી શકશે નહીં. સમિતિ અને સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણયની રાહ જુઓ.

Some fake Twitter accounts were opened in names of political leaders (of both states) to spread misinformation about the matter. FIRs will be registered against such Twitter accounts & people involved will be exposed in public: Union HM Amit Shah pic.twitter.com/D6VgmFaODr — ANI (@ANI) December 14, 2022

“ઉકેલ રસ્તા પર ન હોઈ શકે”

તેમણે કહ્યું કે બંને મુખ્યમંત્રીઓએ સકારાત્મક અભિગમ રાખ્યો છે. મોટાભાગે, એ વાત પર સહમતિ બની છે કે વિવાદ રસ્તા પર ઉકેલી શકાય નહીં, તે બંધારણ મુજબ થઈ શકે છે. બંને તરફથી 3-3 મંત્રીઓ બેસશે. કુલ 6 મંત્રીઓ બેસીને નાના મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરશે. ગૃહમંત્રી હોવાના નાતે હું બંને રાજ્યોના વિપક્ષી નેતાઓને પણ અપીલ કરું છું કે તેઓ સહકાર આપે કે તેઓ આ મુદ્દાને રાજકીય રંગ ન આપે.

Both states have agreed to form a committee headed by one senior IPS officer regarding this matter so that constitutional norms are followed & law and order is maintained in both states so that outsiders & locals don't face any problem: Union HM Amit Shah pic.twitter.com/L9bJk3gM72 — ANI (@ANI) December 14, 2022

“સોશિયલ મીડિયા પર લોકોને ઉશ્કેરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો”

ગૃહમંત્રીએ કહ્યું કે સોશિયલ મીડિયા પર લોકોને ભડકાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. અનેક ટ્વિટ કરવામાં આવી છે. તેમની ઓળખ કરવામાં આવશે. ફેક ટ્વીટના મામલાઓ પર એફઆઈઆર થશે અને મોટા નેતાઓના નામે ફેક ટ્વીટ કરનારાઓને જનતાની સામે ખુલ્લા પાડવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

The meeting between Maharashtra and Karnataka on the border issue was held in a positive atmosphere today. Keeping a positive approach, CMs of both states agreed that a resolution should be reached in a constitutional manner: Union Home Minister Amit Shah pic.twitter.com/164iGNCzsv — ANI (@ANI) December 14, 2022

મહારાષ્ટ્ર અને કર્ણાટક વચ્ચે સરહદ વિવાદ

મહારાષ્ટ્ર કર્ણાટકના પાંચ જિલ્લાના બેલાગવી શહેર અને 865 ગામડાઓ પર દાવો કરે છે. મામલો સર્વોચ્ચ અદાલત સમક્ષ છે. કર્ણાટકએ મહારાષ્ટ્રની અરજીની જાળવણી પર પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો છે અને કહ્યું છે કે માત્ર સંસદને જ રાજ્યની સરહદો સંબંધિત મુદ્દાઓ પર કાર્યવાહી કરવાનો અધિકાર છે.

બંને રાજ્યોમાં વાહનોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા

તાજેતરમાં સરહદ વિવાદને લઈને બંને રાજ્યોમાં ભારે હોબાળો થયો છે. કર્ણાટકમાં મહારાષ્ટ્ર તરફથી વાહનો પર પથ્થરમારો કરવામાં આવ્યો હતો. જેના જવાબમાં મહારાષ્ટ્રમાં પણ કર્ણાટકના વાહનોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા. આ પહેલા સોમવારે (12 ડિસેમ્બર) કર્ણાટકના મુખ્યમંત્રી બસવરાજ બોમાઈ અને મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદે પણ ગુજરાતમાં મળ્યા હતા.

બંને રાજ્યોના સીએમ અમદાવાદમાં મળ્યા હતા

સીમા વિવાદ વકર્યા બાદ બંને મુખ્યમંત્રીઓ પ્રથમ વખત મળ્યા હતા. બંને મુખ્યમંત્રીઓ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં હાજરી આપવા ગુજરાતના ગાંધીનગર પહોંચ્યા હતા. આ દરમિયાન અમદાવાદથી નીકળતી વખતે એરપોર્ટની લોન્જમાં બંને વચ્ચે બોલાચાલી થઈ હતી.