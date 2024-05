CM આવાસે સ્વાતિ માલીવાલથી જોડાયેલા વિડિયોથી વિવાદ

નવી દિલ્હીઃ સ્વાતિ માલીવાલથી થયેલી ગેરવર્તણૂક અને મારપીટના મામલે એક નવો વિડિયો સામે આવ્યો છે. એ વિડિયો 13 મેના દિવસનો છે. આ વિડિયોમાં જોઈ શકાય છે કે સ્વાતિ માલીવાલ CM હાઉસની અંદર બેઠી છે, જ્યાં કેટલાક કર્મચારીઓ તેમને બહાર જવા માટે કહે છે. એ દરમ્યાન તે બિભવ પર ગુસ્સે થઈ રહી છે. આજે હું આ બધા લોકોને જણાવીશ, જે કરવું હોય એ કરો, તમારી પણ નોકરી ખાઇશ. તમે મારી વાત DCPથી કરાવો. હું SHO સિવિલ લાઇન્સથી વાત કરીશ, જે થશે એ અહીં જ થશે. મને હાથ લગાડ્યો તો તમારા લોકોની નોકરી પણ જશે, એમ તેણે કહ્યું હતું.

આ દરમ્યાન હાજર કર્મચારી સ્વાતિથી અરજ કરી રહ્યા છે. એના પર સ્વાતિ કહે છે કે મેં હમણાં 112 પર કોલ કરી દીધો છે. પોલીસને આવવા દો, એ પછી વાત કરીએ. એના પર કર્મચારી કહે છે કે પોલીસ તો બહાર આવશે. અહીં નહીં આવે. ત્યારે સ્વાતિ કહે છે, કે નહીં, હવે જે કંઈ થશે એ અંદર જ થશે. કર્મચારી સ્વાતિથી બહાર આવવાનો આગ્રહ કરે છે, ત્યારે તે કહે છે કે ફેંકી દો ઉઠાવીને ફેંકી દો…

