ટ્વિશા શર્મા મોત મામલે રહસ્ય ઘેરાયું

ભોપાલના બહુચર્ચિત ટ્વિશા શર્મા મોતના કેસમાં AIIMS ભોપાલનો સત્તાવાર પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ સામે આવી ગયો છે. આ રિપોર્ટ બહાર આવ્યા બાદ સમગ્ર કેસે એક તદ્દન નવો જ વળાંક લીધો છે. પીએમ રિપોર્ટમાં પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ મોતનું કારણ ફાંસી લાગવું જ બતાવવામાં આવ્યું છે, પરંતુ આ રિપોર્ટમાં એક એવો ખુલાસો પણ થયો છે જેણે ટ્વિશાના પરિવારના શંકા-કુશંકાઓને વધુ મજબૂત કરી દીધી છે. રિપોર્ટ અનુસાર, ટ્વિશાના શરીર પર ઘણી જગ્યાએ ઈજાના નિશાનો મળી આવ્યા છે, જેને તબીબી ભાષામાં ‘બ્લન્ટ ફોર્સ ઇન્જરીઝ’ (Blunt Force Injuries) તરીકે દર્શાવવામાં આવ્યા છે.
શરીર પર મળ્યા ઈજાના નિશાન: પરિવારે ઉઠાવ્યા સવાલો
AIIMS ભોપાલના આ રિપોર્ટ પર ટ્વિશાના પરિવારે ગંભીર સવાલો ઉઠાવ્યા છે અને તેને સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો છે. પરિવારના સભ્યોનું કહેવું છે કે જો આ સામાન્ય આત્મહત્યાનો મામલો હોય, તો ટ્વિશાના શરીર પર આ પ્રકારના ગંભીર ઈજાના નિશાનો ક્યાંથી આવ્યા? આ નિશાનો સીધેસીધા નિર્મમ હત્યા તરફ ઈશારો કરે છે.
પોતાની દીકરીને ન્યાય અપાવવા માટે પરિવારે હવે કાયદાકીય લડત શરૂ કરી દીધી છે. તેમણે આ કેસની સંપૂર્ણ અને નિષ્પક્ષ તપાસ થાય તે માટે AIIMS Delhi માં બીજી વખત પોસ્ટમોર્ટમ (Re-Postmortem) કરાવવાની માંગ કરી છે. આ માટે પરિવારે સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર અને કોર્ટ સમક્ષ ન્યાયની ગુહાર લગાવી છે. પરિવારનો આરોપ છે કે આ હાઈ-પ્રોફાઈલ કેસમાં શરૂઆતથી જ ઘણા મહત્વના તથ્યો અને પુરાવાઓને નજરઅंदाज કરવામાં આવી રહ્યા છે.
પોલીસ કમિશનરનું નિવેદન અને તપાસનો દાયરો
આ આખા વિવાદ વચ્ચે ભોપાલના પોલીસ કમિશનર સંજય કુમારે જણાવ્યું છે કે પોસ્ટમોર્ટમનો તબીબી રિપોર્ટ આત્મહત્યા તરફ જ ઈશારો કરી રહ્યો છે. જોકે, તેમણે પીડિત પરિવારને આશ્વાસન આપતા એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે પોલીસ કોઈ પણ તારણ પર ઉતાવળમાં નહીં પહોંચે. સાસરી પક્ષ વિરૂદ્ધ નોંધાયેલી દહેજ ઉત્પીડનની ફરિયાદ સહિતના તમામ પાસાઓની બારીકાઈથી તપાસ કરવામાં આવી રહી છે અને કેસના કોઈપણ કાનૂની એંગલને છોડવામાં નહીં આવે.
CCTV ફૂટેજથી કેસ વધુ સંવેદનશીલ બન્યો
આ દરમિયાન તપાસ કરી રહેલી એજન્સીઓના હાથમાં કેટલાક મહત્વના CCTV ફૂટેજ પણ લાગ્યા છે, જે આ કેસની કડીઓ જોડવામાં મુખ્ય સાબિત થઈ શકે છે. મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, આ ફૂટેજમાં ટ્વિશા શર્મા છેલ્લી ક્ષણોમાં ઘરની છત તરફ એકલી જતી જોવા મળી રહી છે. પરંતુ તેના થોડા સમય બાદ જ, સીસીટીવી ફૂટેજમાં ટ્વિશાનો પતિ તેને છત પરથી નીચે લાવતો નજરે પડે છે. આ ફૂટેજ સામે આવ્યા બાદ કેસ અત્યંત સંવેદનશીલ બની ગયો છે અને પોલીસ આ સમયગાળા દરમિયાન ઘરમાં બનેલી તમામ ઘટનાઓનું રી-કન્સ્ટ્રક્શન કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.
ન્યાય માટે પરિવારની લડત
ટ્વિશાના પિતા અને અન્ય સગા-સંબંધીઓનું કહેવું છે કે લગ્ન બાદથી જ તેને દહેજ માટે શારીરિક અને માનસિક ત્રાસ આપવામાં આવતો હતો. પીએમ રિપોર્ટમાં સામે આવેલી ‘બ્લન્ટ ફોર્સ ઈન્જરીઝ’ તેમના આક્ષેપોને સાબિત કરે છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે કોર્ટ તરફથી દિલ્હી AIIMSમાં ફરીથી પોસ્ટમોર્ટમ કરાવવાની મંજૂરી મળે છે કે નહીં, કારણ કે તેના પછી જ આ રહસ્યમય મોત પાછળનું સાચું સત્ય બહાર આવી શકશે.