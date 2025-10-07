60 કરોડ રૂપિયાના છેતરપિંડીના કેસમાં શિલ્પા શેટ્ટીનું નિવેદન નોંધાયું

બોલિવૂડ અભિનેત્રી શિલ્પા શેટ્ટીની મુંબઈ પોલીસની આર્થિક ગુના શાખા દ્વારા 60 કરોડના છેતરપિંડીના કેસમાં લગભગ 4:30 કલાક પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી.જાણીએ સમગ્ર મામલો શું છે?
મુંબઈ પોલીસની આર્થિક ગુના શાખા (EOW) એ એક ઉદ્યોગપતિ સાથે સંકળાયેલા 60 કરોડ (આશરે $1.6 બિલિયન)ના છેતરપિંડીના કેસમાં બોલિવૂડ અભિનેત્રી શિલ્પા શેટ્ટીની લગભગ ચાર કલાક અને ત્રીસ મિનિટ સુધી પૂછપરછ કરી. અત્યાર સુધીમાં શિલ્પાના પતિ રાજ કુન્દ્રા સહિત પાંચ વ્યક્તિઓના નિવેદનો નોંધવામાં આવ્યા છે. તપાસ એજન્સીનું ધ્યાન હવે તે કંપની પર છે જેના દ્વારા આ સમગ્ર વ્યવહાર થયો હતો, જેમાં શિલ્પા અને કુન્દ્રા બંને ડિરેક્ટર હતા.
શું છે કેસ?
એવો આરોપ છે કે ઉદ્યોગપતિ દીપક કોઠારી (60) ને કુન્દ્રા-શેટ્ટી દંપતી દ્વારા લોન-કમ-રોકાણ સોદામાં 60 કરોડની છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી. કોઠારીએ ઓગસ્ટમાં જુહુ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી, જેના પગલે EOW એ કેસનો કબજો લીધો હતો. અસંખ્ય નાણાકીય દસ્તાવેજો અને બેંક વ્યવહારોની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
કંપનીની ભૂમિકા
મુદ્દા હેઠળની કંપની એક હોમ શોપિંગ અને ઓનલાઈન રિટેલ પ્લેટફોર્મ હતી, જે થોડા વર્ષો પહેલા મોટા પાયે સ્થાપિત થઈ હતી. કંપની હવે ફડચામાં ગઈ છે. EOW એ તેના રિઝોલ્યુશન પ્રોફેશનલ, રાજેન્દ્ર ભુતાડાનું નિવેદન પણ નોંધ્યું છે, જેમણે જણાવ્યું હતું કે તેમને સાક્ષી તરીકે બોલાવવામાં આવ્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે કંપનીના નાણાકીય વ્યવહારોમાં ઘણી ગેરરીતિઓ હતી, જેની જાણ તપાસ એજન્સીને કરવામાં આવી હતી.
રાજ કુન્દ્રાનું નિવેદન
પૂછપરછ દરમિયાન રાજ કુન્દ્રાએ દાવો કર્યો હતો કે તેણે બિપાશા બાસુ, નેહા ધૂપિયા અને એકતા કપૂર જેવી બોલીવુડ સેલિબ્રિટીઓને વ્યાવસાયિક ફી તરીકે પૈસાનો એક ભાગ ચૂકવ્યો હતો. જોકે, આ દાવાઓની હજુ સુધી પુષ્ટિ થઈ નથી. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર તેઓ હવે તપાસ કરી રહ્યા છે કે શું આ ચૂકવણી સીધી રીતે રોકાણ સોદા સાથે સંબંધિત હતી કે માત્ર એક બહાનું હતું.
શિલ્પા શેટ્ટીની ભૂમિકા વિશે પ્રશ્નો
EOW ટીમે શિલ્પા શેટ્ટીને કંપનીમાં તેની ભૂમિકા, રોકાણના નિર્ણયોમાં તેની સંડોવણી અને નાણાકીય દસ્તાવેજો પર તેના હસ્તાક્ષર અંગે અનેક પ્રશ્નો પૂછ્યા. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, અભિનેત્રીએ પોતાને સાઈલન્ટ પાર્ટનર ગણાવી હતી અને કહ્યું હતું કે કંપનીના તમામ સંચાલન નિર્ણયો તેના પતિ રાજ કુન્દ્રા દ્વારા લેવામાં આવતા હતા.
તપાસ ચાલુ છે
EOW એ સ્પષ્ટતા કરી છે કે તપાસ હજુ તેના પ્રારંભિક તબક્કામાં છે અને ઘણા નવા સાક્ષીઓની પૂછપરછ કરવામાં આવશે. આ કેસમાં નવા નામો બહાર આવી શકે છે કારણ કે દસ્તાવેજો ઘણા વ્યવહારોના શંકાસ્પદ સ્વભાવને દર્શાવે છે.