‘મારી હત્યા થઈ શકે છે, તો પણ હું જઈશ’, શેખ હસીનાએ બાંગ્લાદેશ પરત ફરવાની જાહેરાત કરી

બાંગ્લાદેશના ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન શેખ હસીનાએ બાંગ્લાદેશ પરત ફરવા અંગે એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે તેઓ ડિસેમ્બરની આસપાસ સ્વેચ્છાએ બાંગ્લાદેશ પાછા ફરવાનો ઇરાદો ધરાવે છે, અન્ય દેશનિકાલ કરાયેલા અવામી લીગ નેતાઓ સાથે. તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે તેમની ધરપકડ થઈ શકે છે અથવા ત્યાં તેમની હત્યા પણ થઈ શકે છે.
બાંગ્લાદેશના ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન શેખ હસીનાએ એક મોટી જાહેરાત કરી છે. તેમણે જાહેર કર્યું છે કે તેઓ, અન્ય દેશનિકાલ કરાયેલા અવામી લીગ નેતાઓ સાથે ડિસેમ્બરની આસપાસ સ્વેચ્છાએ બાંગ્લાદેશ પાછા ફરવાનો ઇરાદો ધરાવે છે, ભલે તેઓ પાછા ફરે તો ધરપકડ અથવા મૃત્યુનો સામનો કરવો પડે. શેખ હસીનાએ એક મુલાકાતમાં આ વાત કહી હતી. ઓગસ્ટ 2024 માં વિદ્યાર્થીઓના નેતૃત્વ હેઠળના બળવા બાદ તેઓ ભારત ભાગી ગયા હતા, જેના કારણે તેમની સરકાર ઉથલી પડી હતી અને અનેક વિસ્તારોમાં વિરોધ પ્રદર્શનો શરૂ થયા હતા.
કોર્ટ સમક્ષ આત્મસમર્પણ કરી શકે છે
શેખ હસીનાએ જણાવ્યું હતું કે તે બાંગ્લાદેશ પરત ફર્યા પછી ન્યાયિક અદાલતો સમક્ષ આત્મસમર્પણ કરવાની યોજના ધરાવે છે. તેમણે વધુમાં સ્પષ્ટતા કરી હતી કે ઢાકામાં વર્તમાન અધિકારીઓ સાથે તેમના આયોજિત વાપસી અંગે કોઈ ચર્ચા થઈ નથી. શેખ હસીનાએ ઇન્ટરવ્યુમાં કહ્યું હતું કે, “તેઓ મારા પરત ફર્યા પછી મને ધરપકડ કરી શકે છે, તેઓ મને મારી પણ શકે છે. તેમ છતાં, મારે જવું પડશે.”
તેમના દેશમાં તેમના રાજકીય સમર્થકોની વર્તમાન પરિસ્થિતિ પર ઊંડી ચિંતા વ્યક્ત કરતા, તેમણે તેમના વતનમાં પરિણામોનો સામનો કરવાના તેમના દૃઢ નિર્ધાર પર ભાર મૂક્યો. તેમણે કહ્યું, “મારા પક્ષના નેતાઓ અને કાર્યકરો ગંભીર દમનનો સામનો કરી રહ્યા છે. જો મૃત્યુ આવે છે, તો હું ઇચ્છું છું કે તે મારી પોતાની ભૂમિ પર આવે, જ્યાં મારા માતાપિતાને દફનાવવામાં આવ્યા છે અને જ્યાં તેમનું લોહી વહેવડાવવામાં આવ્યું છે.”
શેખ હસીના માટે મૃત્યુદંડ
શેખ હસીનાનું મહત્વપૂર્ણ નિવેદન બાંગ્લાદેશના આંતરરાષ્ટ્રીય ગુના ટ્રિબ્યુનલના નિર્ણય પછી આવ્યું છે, જેણે માનવતા વિરુદ્ધના ગુનાઓમાં દોષિત ઠેરવ્યા બાદ તેમને મૃત્યુદંડની સજા ફટકારી હતી. આ આરોપો 2024 ના વિદ્યાર્થી-નેતૃત્વવાળા વિરોધ પ્રદર્શનો પર રાજ્યના કડક પગલાં સાથે સંબંધિત છે, જે આખરે આવામી લીગ સરકારના પતન તરફ દોરી ગયું. રાજકીય અશાંતિ દરમિયાન વિરોધીઓના મૃત્યુનો આદેશ આપવામાં કે અટકાવવામાં નિષ્ફળ રહેવા બદલ ટ્રિબ્યુનલે તેમને જવાબદાર ઠેરવ્યા.
આ જ ચુકાદામાં, ટ્રિબ્યુનલે ભૂતપૂર્વ ગૃહમંત્રી અસદુઝમાન ખાન કમાલને મૃત્યુદંડ અને ભૂતપૂર્વ પોલીસ મહાનિરીક્ષક ચૌધરી અબ્દુલ્લા અલ-મામુનને પાંચ વર્ષની જેલની સજા ફટકારી હતી. ન્યાયિક સંસ્થાએ રાજ્યને શેખ હસીના અને કમાલ બંનેની સંપત્તિ જપ્ત કરવાનો પણ નિર્દેશ આપ્યો હતો.