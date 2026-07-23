કોણ છે એ ગુજરાતી જેમનો અમેરિકાની રાજનીતિમાં વાગ્યો ડંકો?

ભારતીય મૂળના ગુજરાતી ડૉક્ટર અમીશ શાહે એરિઝોનામાં ડેમોક્રેટિક પાર્ટીની પ્રાઈમરી (પ્રાથમિક) ચૂંટણીમાં જીત હાંસિલ કરીને બધાને ચોંકાવી દીધા છે. DCCC સમર્થિત ઉમેદવારની હાર અમેરિકન રાજકારણમાં મતદારોના વલણમાં ફેરફારનો સંકેત આપે છે.
ભારતીય-અમેરિકન નેતા અમીશ શાહે અમેરિકાના એરિઝોના રાજ્યના ફર્સ્ટ કોંગ્રેશનલ ડિસ્ટ્રિક્ટમાંથી ડેમોક્રેટિક પાર્ટીની પ્રાઇમરી જીતી છે. મધ્યમ ડેમોક્રેટ ગણાતા અમીશ શાહે આ હરીફાઈમાં પક્ષના ટોચના નેતૃત્વ અને ભૂતપૂર્વ ટીવી પત્રકાર દ્વારા સમર્થિત ઉમેદવાર માર્લેન ગેલેન-વુડ્સને હરાવ્યા હતા. હવે નવેમ્બરમાં યોજાનારી યુએસ કોંગ્રેસ (હાઉસ ઓફ રિપ્રેઝન્ટેટિવ)ની ચૂંટણીમાં અમીશ શાહનો મુકાબલો રિપબ્લિકન ઉમેદવાર અને ભૂતપૂર્વ NFL કિકર જય ફીલી સાથે થશે. જય ફીલીને યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનું સમર્થન છે.
લોકો સાથે જોડાઈને પ્રાથમિક ચૂંટણી જીતી
વ્યવસાયે ઇમરજન્સી મેડિસિન ડોક્ટર અમીશ શાહ એરિઝોના વિધાનસભાના ત્રણ ટર્મ સભ્ય તરીકે પણ સેવા આપી ચૂક્યા છે. ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન તેઓ ઘરે ઘરે ગયા, લગભગ 28,000 ઘરો સુધી પહોંચ્યા. તેમની જીતમાં તેમનો સંપર્ક મુખ્ય પરિબળ માનવામાં આવે છે. માર્લેન ગેલેન-વુડ્સને ડેમોક્રેટિક કોંગ્રેસનલ ઝુંબેશ સમિતિનો ટેકો મળ્યો. તેમની હાર આ વર્ષે DCCC સમર્થિત ઉમેદવાર માટે ત્રીજી હાર છે.
શાહ અને ફીલી એક સમયે સાથે હતા
રસપ્રદ વાત એ છે કે, અમીશ શાહ અને જય ફીલી, જેઓ હવે રાજકીય રીતે મતભેદમાં છે, તેઓ વ્યવસાયિક રીતે એકા-બીજાને સાથે સંકળાયેલા હતા. અમીશ શાહ એક સમયે ન્યૂ યોર્ક જેટ્સ ફૂટબોલ ટીમ માટે ડૉક્ટર હતા, જે ખેલાડીઓને કટોકટી તબીબી સેવાઓ પૂરી પાડતા હતા. તે સમયે જય ફીલી કિકર તરીકે તે જ ટીમ માટે રમ્યા હતા.
કોણ છે અમીષ શાહ?
અમીશ શાહનો જન્મ અમેરિકાના શિકાગોમાં ગુજરાતી માતાપિતાને ત્યાં થયો હતો જેઓ 1960ના દાયકામાં ભારતથી યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં સ્થળાંતરિત થયા હતા. તેમના પિતા જૈન છે અને તેમની માતા હિન્દુ છે. તેઓ નોર્થવેસ્ટર્ન યુનિવર્સિટીમાંથી સ્નાતક થયા હતા અને મેડિકલ સ્કૂલમાં મેડિકલ એજ્યુકેશનમાં ઓનર્સ પ્રોગ્રામ દ્વારા તેમની મેડિકલ ડિગ્રી મેળવી હતી. ત્યારબાદ તેમને યુનિવર્સિટી ઓફ કેલિફોર્નિયા, બર્કલેમાંથી માસ્ટર ઓફ પબ્લિક હેલ્થ મેળવવા માટે સંપૂર્ણ મેરિટ શિષ્યવૃત્તિ મળી. પછી તેમણે ન્યૂ યોર્ક શહેરના સૌથી વ્યસ્ત લેવલ-1 ટ્રોમા સેન્ટરમાં ઇમરજન્સી મેડિસિનમાં રેસિડેન્સી પૂર્ણ કરી.
પ્રાથમિક ચૂંટણી જીત્યા પછી અમીષ શાહે કહ્યું?
‘આ વિજય સંપૂર્ણપણે પાયાના સ્તરે વિજય છે. એરિઝોનાના મતદારોએ પોતાનો અવાજ ઉઠાવ્યો છે. હવે મારી જવાબદારી છે કે હું આ જિલ્લાના દરેક મતદારનો વિશ્વાસ જીતું, પછી ભલે તે ડેમોક્રેટ્સ હોય જેમણે બીજા ઉમેદવારને મત આપ્યો હોય, રાજકીય વ્યવસ્થાથી નિરાશ થયેલા અપક્ષ હોય કે પછી દેશની વર્તમાન સ્થિતિથી નિરાશ થયેલા રિપબ્લિકન મતદારો હોય,’ એવું અમીષ શાહે જણાવ્યું હતું.
આ જિલ્લામાં સતત બીજી વખત અમીશ શાહે ડેમોક્રેટિક પ્રાઇમરી જીતી છે. તેમણે અગાઉ 2024 માં પાર્ટીની પ્રાઇમરી જીતી હતી, પરંતુ રિપબ્લિકન પાર્ટીના વર્તમાન નેતા ડેવિડ શ્વેઇકર્ટ સામે સામાન્ય ચૂંટણીમાં 4 ટકાના માર્જિનથી હારી ગયા હતા.
અમીશ શાહ પાસે ત્રણ બિલાડીઓ છે
તેમની તબીબી કારકિર્દી ઉપરાંત, શાહ સામાજિક કાર્યમાં પણ સક્રિય છે. તેમણે સ્વસ્થ આહારને પ્રોત્સાહન આપવા અને રોગો વિશે જાગૃતિ લાવવા માટે એરિઝોના વેજિટેરિયન ફૂડ ફેસ્ટિવલની સ્થાપના કરી હતી. તેઓ સાઉન્ડ્સ એકેડેમી અને હ્યુમન સોસાયટી ઓફ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સહિત અનેક સંસ્થાઓ સાથે સંકળાયેલા છે, જે બાળકોને કલામાં જોડવા અને પ્રાણીઓ અને સમાજ પ્રત્યે સંવેદનશીલતા કેળવવાનું કામ કરે છે. અમીશ શાહને બાસ્કેટબોલ રમવાનો, નાના વિમાનો ઉડાવવાનો અને સાહસિક મુસાફરીનો શોખ છે. તેઓ ગુજરાતી અને સ્પેનિશ બોલે છે. તેમની પાસે હિલેરી, મિસ માયર્સન અને કઝીન ઓલિવર નામની ત્રણ બિલાડીઓ છે.