NEET પેપર લીક કેસમાં ‘માસ્ટરમાઈન્ડ’ સંજીવ મુખિયાને CBI ની ક્લીન ચિટ

મે 2024 ની નીટ યુજી (NEET UG) પરીક્ષાના પેપર લીક મામલે એક મોટો ખુલાસો થયો છે. આ કેસના કથિત ‘માસ્ટરમાઈન્ડ’ ગણાતા સંજીવ કુમાર ઉર્ફે સંજીવ મુખિયાને કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સી (CBI) દ્વારા ક્લીન ચિટ આપી દેવામાં આવી છે. ગુરુવારે નિવેદન જારી કરીને સીબીઆઈએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે નીટ પેપર લીક કેસમાં સંજીવ મુખિયાની સંડોવણી દર્શાવતા કોઈ પણ કાનૂની પુરાવા મળ્યા નથી. બિહારના નાલંદાનો નિવાસી સંજીવ મુખિયા અગાઉ પણ અન્ય પરીક્ષાઓના પેપર લીક અને ગડબડીઓમાં આરોપી રહ્યો છે. શરૂઆતમાં બિહાર પોલીસે શંકાના આધારે તેને નીટ કેસમાં એફઆઈઆર (FIR) માં આરોપી બનાવ્યો હતો. તે ઘણા દિવસો સુધી ફરાર રહ્યા બાદ તેની ધરપકડ કરી રિમાન્ડ પર લેવાયો હતો. ત્યારબાદ આ કેસની તપાસ સીબીઆઈને સોંપવામાં આવી હતી.
સીબીઆઈની ચાર્જશીટમાંથી સંજીવ મુખિયાનું નામ ગાયબ
સીબીઆઈ દ્વારા આ કેસ ટેકઓવર કર્યા બાદ પેપર લીકના દરેક તાર અને સાંકળની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરવામાં આવી હતી. આ કૌભાંડમાં સામેલ દરેક વ્યક્તિની ઓળખ કરવામાં આવી હતી. સીબીઆઈએ પટનાની વિશેષ અદાલતમાં 45 લોકો સામે ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે, પરંતુ તેમાંથી સંજીવ મુખિયાનું નામ બાકાત રાખવામાં આવ્યું છે. કોઈ પુરાવા ન મળવાને કારણે તેને આ કેસમાં કોર્ટમાંથી જામીન મળી ગયા છે. જોકે, જામીન મળ્યા છતાં તે જેલમાંથી બહાર આવી શકશે નહીં, કારણ કે બિહારના અન્ય પેપર લીકના કેસોમાં તે હજુ પણ આરોપી છે અને જેલમાં બંધ છે. સીબીઆઈના જણાવ્યા મુજબ, 2024 ની નીટ પેપર લીકની તપાસ હવે લગભગ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે.
નીટ પેપર લીક 2024 નો સમગ્ર ઘટનાક્રમ
મે 2024 માં આયોજિત મેડિકલ એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ નીટ યુજીનું પેપર લીક થયું હતું. તપાસમાં સામે આવ્યું હતું કે ઝારખંડના હજારીબાગના એક કેન્દ્ર પરથી પેપર લીક કરીને લાખો રૂપિયામાં વેચવામાં આવ્યું હતું. પટનાની એક સ્કૂલના હોસ્ટેલમાં પરીક્ષા પહેલા જ કેટલાક ઉમેદવારો સુધી આ પ્રશ્નપત્ર પહોંચાડી દેવાયું હતું. બિહાર પોલીસે આ ગિરોહનો પર્દાફાશ કરીને અનેક ઉમેદવારો અને સભ્યોની ધરપકડ કરી હતી.
સુપ્રીમ કોર્ટે પરીક્ષા રદ કરવાનો કર્યો હતો ઈનકાર
પેપર લીકનો વિરોધ સમગ્ર દેશમાં થયો હતો અને પરીક્ષા રદ કરીને ફરીથી યોજવાની માંગ સાથે મામલો સુપ્રીમ કોર્ટ પહોંચ્યો હતો. દેશની સર્વોચ્ચ અદાલતે આ કેસની સુનાવણી કરતા ચુકાદો આપ્યો હતો કે પેપર લીક મોટા પાયે સમગ્ર દેશમાં નથી થયું પરંતુ માત્ર કેટલાક સ્થાનિક કેન્દ્રો સુધી જ સીમિત હતું. તેથી લાખો વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્યને ધ્યાનમાં રાખીને સંપૂર્ણ પરીક્ષા રદ કરવી યોગ્ય નથી.