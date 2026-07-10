બ્રહ્માકુમારીઝ સંસ્થા દ્વારા “પારિવારિક સદભાવના જાગૃતિ અભિયાન”ની શરૂઆત

અમદાવાદ: આજના આધુનિક યુગમાં વિખરાતા જતા કૌટુંબિક સંબંધોને ફરીથી સ્નેહ અને સંસ્કારથી બાંધવા માટે એક પ્રશંસનીય પહેલ કરવામાં આવી છે. બ્રહ્માકુમારીઝ સંસ્થાની સ્થાપનાના ૯૦ વર્ષ પૂર્ણ થવાની ઉજવણીના ભાગરૂપે, સંસ્થાની આર્ટ એન્ડ કલ્ચર વિંગ (RERF) દ્વારા “વૈશ્વિક સંસ્કૃતિ: પ્રેમ, શાંતિ અને સદભાવના” પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત ગુજરાત રાજ્ય સ્તરીય “પારિવારિક સદભાવના જાગૃતિ અભિયાન”નો પ્રારંભ થવા જઈ રહ્યો છે.આ ભવ્ય લૉન્ચિંગ કાર્યક્રમ આગામી રવિવાર, 12 જુલાઈ 2026ના રોજ સવારે ૯:૩૦ થી ૧૧:૩૦ વાગ્યા દરમિયાન સરદાર પટેલ સ્મારક ઓડિટોરિયમ, શાહીબાગ, અમદાવાદ ખાતે આયોજિત કરવામાં આવ્યો છે.

અભિયાનનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય

આજના દોડધામ ભરેલા જીવનમાં પરિવારો તૂટી રહ્યા છે. ત્યારે સમાજમાં કૌટુંબિક મૂલ્યો, પરસ્પર પ્રેમ, શાંતિ, સંવાદ, સંસ્કાર અને સુમેળને મજબૂત બનાવવા માટે આ અભિયાન શરૂ કરાયું છે. તેનો મુખ્ય હેતુ જનજાગૃતિ લાવીને એક સુખી, સ્વસ્થ અને સશક્ત પરિવાર વ્યવસ્થાનું પુનઃનિર્માણ કરવાનો છે.

જાણીતા મહાનુભાવો આપશે હાજરી

આ કાર્યક્રમમાં શિક્ષણ, સાહિત્ય અને કલા જગતના દિગ્ગજો પ્રેરણાદાયી હાજરી આપશે:

ઉદ્ઘાટક: પૂર્વ કુલપતિ ડૉ. નીરજા ગુપ્તા આ કાર્યક્રમનું ઉદ્ઘાટન કરશે.

મુખ્ય અતિથિ: પદ્મશ્રી કવિ અને લેખક તુષાર શુક્લ (નિવૃત્ત કેન્દ્ર નિયામક, આકાશવાણી) ખાસ ઉપસ્થિત રહેશે.

વિશેષ અતિથિ: જાણીતા અભિનેતા, દિગ્દર્શક અને લેખક દીપકભાઈ અંતાણી તેમજ ડૉ. ચિરાગભાઈ ભોરણિયા (HOD, RNU આકાશવાણી) પોતાના વિચારો રજૂ કરશે.

જાહેર જનતાને આમંત્રણ

આર્ટ એન્ડ કલ્ચર વિંગના અધ્યક્ષા બીકે ચંદ્રિકા બેન દ્વારા સમાજના તમામ પરિવારો, નાગરિકો, શિક્ષણવિદો, સાહિત્યકારો, કલાકારો અને અગ્રણીઓને આ ઉમદા કાર્યક્રમમાં સહભાગી થવા માટે ખુલ્લું આમંત્રણ પાઠવવામાં આવ્યું છે.

મહત્વની માહિતી: કાર્યક્રમમાં પ્રવેશ તદ્દન નિઃશુલ્ક છે. જોકે, પ્રવેશ માટેના એન્ટ્રી પાસ બ્રહ્માકુમારીઝ સેવા કેન્દ્ર (મહાદેવનગર સોસાયટી, સ્ટેડિયમ રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ) ખાતેથી મેળવી શકાશે.

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