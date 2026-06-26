ત્રણ દિવસમાં ૧૬.૩૫ લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીનો શાળા પ્રવેશ

ગાંધીનગર: ગુજરાતમાં સાક્ષરતાનો દર વધારવા અને દરેક બાળકનું ૧૦૦% નામાંકન સુનિશ્ચિત કરવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે યોજાયેલ ત્રિદિવસીય ‘કન્યા કેળવણી મહોત્સવ અને શાળા પ્રવેશોત્સવ – ૨૦૨૬’ (૨૪મી કડી) ઉત્સાહભેર સંપન્ન થયો છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના હસ્તે વડનગરની ઐતિહાસિક બી.એન. હાઈસ્કૂલથી શરૂ થયેલા આ શિક્ષણના મહાયજ્ઞમાં ત્રણ દિવસ દરમિયાન રાજ્યભરમાંથી કુલ ૧૬.૩૫ લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીઓએ શાળામાં પ્રવેશ મેળવ્યો છે.
આ ત્રિદિવસીય (૨૩ થી ૨૫ જૂન) શૈક્ષણિક મહોત્સવ અંતર્ગત રાજ્યભરના કુલ ૨૫,૬૨૫ ગામો અને ૩૭,૨૧૧ શાળાઓને આવરી લેવામાં આવી હતી. કાર્યક્રમના અંતિમ દિવસે ૮,૨૮૭ ગામો અને ૧૨,૪૯૫ શાળાઓ શિક્ષણ ઉત્સવની સાક્ષી બની હતી, જેમાં મુખ્યમંત્રી, નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી, શિક્ષણ મંત્રી ડૉ. પ્રદ્યુમન વાજા, શિક્ષણ રાજ્ય મંત્રી રીવાબા જાડેજા સહિત ૨૭,૯૫૯ મહાનુભાવો અને ઉચ્ચ અધિકારીઓએ વિવિધ શાળાઓની મુલાકાત લઈ બાળકોનો ઉત્સાહ વધાર્યો હતો.
વિવિધ સ્તરે થયેલું નામાંકન:
આંગણવાડી અને બાલમંદિર: ૬૨ હજારથી વધુ બાળકો
બાલવાટિકા: ૧.૪૬ લાખથી વધુ બાળકો
ધોરણ-૧: ૩૪ હજારથી વધુ વિદ્યાર્થીઓ
ધોરણ-૯: ૧.૭૯ લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીઓ
ધોરણ-૧૧: ૯૧,૬૧૩ વિદ્યાર્થીઓ
બેક ટુ સ્કૂલ સર્વે (Back to School Survey): ૨૫,૦૭૦ વિદ્યાર્થીઓનો પુનઃ પ્રવેશ
આ ઉપરાંત, કન્યા કેળવણીને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ૩,૯૩૫ પ્રતિભાશાળી કન્યાઓને ‘વિદ્યાલક્ષ્મી બોન્ડ’ અર્પણ કરવામાં આવ્યા હતા અને ૯૯૯ શાળાઓમાં નવીન પરિવહન સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવાઈ હતી.
રૂ. ૨૮.૯૭ કરોડથી વધુનું જનભાગીદારી દાન:
ગુજરાતની ઉદાર જનતા અને દાતાઓએ આ મહોત્સવમાં ખુલ્લા હાથે સહયોગ આપ્યો છે. ત્રણ દિવસ દરમિયાન કુલ રૂ. ૨૮.૯૭ કરોડથી વધુનું દાન (રોકડ અને વસ્તુ સ્વરૂપે) પ્રાપ્ત થયું છે. જેમાં છેલ્લા દિવસે જ રૂ. ૧૦. settlement ૭૧ કરોડથી વધુની લોકભાગીદારી નોંધાઈ હતી (રૂ. ૧.૫૨ કરોડ રોકડ અને રૂ. ૧.૧૮ કરોડના શૈક્ષણિક સાધનો). આ મહોત્સવ માત્ર એક સરકારી કાર્યક્રમ ન રહેતા, ગુજરાતના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય અને શિક્ષણ પ્રત્યેની પ્રતિબદ્ધતાનું જીવંત પ્રતીક બન્યો છે.