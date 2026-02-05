શાહ લોન્ચ કરશે ‘ભારત ટેક્સી’ એપઃ ઓલા-ઉબરને આપશે સીધી ટક્કર

નવી દિલ્હીઃ સહકારિતા ક્ષેત્રમાં એક નવા અધ્યાયની શરૂઆત કરતાં કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રી અમિત શાહે ગુરુવારે નવી દિલ્હીના વિજ્ઞાન ભવનમાં ‘ભારત ટેક્સી’ (Bharat Taxi) નો સત્તાવાર પ્રારંભ કર્યો. ‘સહકારથી સમૃદ્ધિ’ના વિઝનથી પ્રેરિત આ પ્લેટફોર્મ દુનિયાનું પ્રથમ અને સૌથી મોટું ડ્રાઇવર-માલિકી ધરાવતું મોબિલિટી પ્લેટફોર્મ બનીને ઊભર્યું છે.
સહકારિતા આધારિત દેશનું પહેલું પ્લેટફોર્મ
ભારત ટેક્સી કોઈ સામાન્ય કેબ એગ્રીગેટર નથી, પરંતુ મલ્ટી-સ્ટેટ કો-ઓપરેટિવ સોસાયટીઝ એક્ટ, 2002 હેઠળ નોંધાયેલી એક સહકારી સંસ્થા છે. તેનું સંચાલન ‘સહકાર ટેક્સી કો-ઓપરેટિવ લિમિટેડ’ દ્વારા કરવામાં આવે છે. તેમાં ડ્રાઇવરો માત્ર સેવા પ્રદાતા નથી, પરંતુ આ સહકારી સંસ્થાના હિસ્સેદાર અને માલિક પણ છે.
‘ઝીરો કમિશન’ મોડેલથી ડ્રાઇવરોને મોટો લાભ
ખાનગી કેબ કંપનીઓથી અલગ, ભારત ટેક્સી ઝીરો કમિશન મોડેલ પર કાર્ય કરે છે. જ્યાં અન્ય કંપનીઓ ડ્રાઇવરોની કમાણીમાંથી 25-30 ટકા કમિશન તરીકે કપાત કરે છે, ત્યાં ભારત ટેક્સીમાં થતો નફો સીધો ડ્રાઇવરો (જેમને ‘સારથી’ કહેવામાં આવે છે) ના ખાતામાં જાય છે. અત્યાર સુધી અંદાજે 10 કરોડ રૂપિયા સીધા ડ્રાઇવરોને વિતરણ કરવામાં આવ્યા છે.
મુસાફરોને સર્જ-પ્રાઇસિંગથી રાહત
મુસાફરો માટે સૌથી મોટી રાહત એ છે કે આ પ્લેટફોર્મ સર્જ-પ્રાઇસિંગ વગર કામ કરશે. સામાન્ય રીતે વરસાદ, ટ્રાફિક અથવા પીક કલાકોમાં ખાનગી કંપનીઓ ભાડું વધારી દે છે, પરંતુ ભારત ટેક્સીમાં ભાડું પારદર્શક અને સ્થિર રહેશે. ઉપરાંત, બેઝ ભાડું પણ અન્ય એગ્રિગેટર્સની સરખામણીએ ઘણું સસ્તું રાખવામાં આવ્યું છે.
સારથીઓ માટે સામાજિક સુરક્ષા સુવિધાઓ
આ પહેલનો મુખ્ય ઉદ્દેશ ડ્રાઇવરોનું આર્થિક સશક્તીકરણ છે. પ્લેટફોર્મ સાથે જોડાતા ‘સારથીઓ’ને નીચે મુજબની સુવિધાઓ મળશે:
* રૂ. 5 લાખનું વ્યક્તિગત અકસ્માત વીમા કવર
* રૂ. 5 લાખનું પરિવાર આરોગ્ય વીમા
* નિવૃત્તિ બચત યોજના
* 24×7 સમર્પિત સહાય કેન્દ્ર
* દિલ્હીમાં સાત સ્થળોએ સહાય કેન્દ્રો પહેલાથી કાર્યરત છે
ભવિષ્યની યોજના અને વિસ્તરણ
પાઇલટ પ્રોજેક્ટ તરીકે આ સેવા દિલ્હી-NCR અને ગુજરાતમાં પહેલેથી જ સફળ રહી છે, જ્યાં દરરોજ 10,000થી વધુ રાઇડ્સ પૂર્ણ થઈ રહી છે. સરકારનું લક્ષ્ય આગામી બે વર્ષમાં આ સેવાને દેશનાં તમામ રાજ્યો અને મુખ્ય શહેરોમાં વિસ્તૃત કરવાનો છે. આ પ્લેટફોર્મ વિદેશી રોકાણ આધારિત સેવાઓ સામે એક મજબૂત સ્વદેશી વિકલ્પ રૂપે રજૂ થાય છે.