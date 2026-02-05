ભારતીય નૌકાદળની તાકાત વધશે, અમેરિકા પાસેથી છ નવા P-8I વિમાન ખરીદશે

ભારત-અમેરિકા વેપાર કરાર વચ્ચે ભારતીય નૌકાદળ છ નવા P-8I વિમાનો મેળવવાની નજીક છે. આ વિમાનો ચીન અને પાકિસ્તાનમાં પાણીની અંદર યુદ્ધ, દરિયાઈ દેખરેખ અને દેખરેખ પ્રવૃત્તિઓ માટે મહત્વપૂર્ણ બનશે.
ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે વધતા સંબંધો અને તાજેતરના વેપાર કરાર વચ્ચે ભારતીય નૌકાદળની તાકાત વધારવા માટે એક મોટું પગલું આગળ આવ્યું છે. ભારત છ P-8I વિમાન ખરીદવા માટે આશરે 3 બિલિયનના સોદાની નજીક છે. આ વિમાનો માત્ર પાણીની અંદર યુદ્ધમાં મદદ કરશે નહીં પરંતુ દરિયાઈ દેખરેખ અને વ્યૂહાત્મક સુરક્ષામાં પણ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે. ભારતીય નૌકાદળ પાસે પહેલાથી જ 12 P-8I વિમાનો છે, જે અરાક્કોનમ અને ગોવાથી તૈનાત છે. આ વિમાનો પૂર્વ અને પશ્ચિમી દરિયા કિનારાઓનું નિરીક્ષણ કરે છે.
છ નવા P-8I વિમાન ખરીદવાનો પ્રસ્તાવ હવે મંજૂરી માટે સંરક્ષણ મંત્રાલય પાસે જશે. ત્યારબાદ તેને સુરક્ષા અંગેની કેબિનેટ સમિતિની મંજૂરીની જરૂર પડશે. કિંમત અને વાટાઘાટોને કારણે નવા વિમાનની ખરીદી અંગેની વાટાઘાટો થોડા સમય માટે અટકી ગઈ હતી, પરંતુ હવે પ્રક્રિયા આગળ વધી રહી છે.
હવે P-8I નું મહત્વ સમજો
P-8I વિમાન ભારતીય નૌકાદળના સર્વેલન્સનો આધાર છે. તેઓ નૌકાદળને ચીન અને પાકિસ્તાનમાં પ્રવૃત્તિઓ પર નજર રાખવા સક્ષમ બનાવે છે. આ વિમાનો દરિયાઈ ક્ષેત્રમાં સુરક્ષા મજબૂત બનાવવામાં ખૂબ મદદરૂપ થશે.
નવી ટેકનોલોજી સાથે દેખરેખ
ભારતીય નૌકાદળની માનવરહિત દેખરેખ ક્ષમતાઓને પણ વધારવામાં આવી રહી છે. આ માટે 15 MQ-9 મેરીટાઇમ પેટ્રોલ ડ્રોન ખરીદવાની યોજના ચાલી રહી છે. આ ડ્રોન લાંબા સમય સુધી ઊંચાઈ પર ઉડી શકે છે અને 2029 માં નૌકાદળમાં આવવાનું શરૂ થશે.
ભારતીય નૌકાદળની દેખરેખ અને સુરક્ષા ક્ષમતાઓને મજબૂત બનાવવામાં આવશે
આ ઉપરાંત 87 મીડિયમ એલ્ટિટ્યુડ લોંગ-એન્ડ્યુરન્સ (MALE) ડ્રોનને ભારતીય સંરક્ષણ દળોમાં સામેલ કરવામાં આવશે, જેમાંથી નોંધપાત્ર સંખ્યામાં ભારતીય નૌકાદળમાં તૈનાત કરવામાં આવશે. આ સમગ્ર યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય ભારતીય નૌકાદળની દેખરેખ અને સુરક્ષા ક્ષમતાઓને મજબૂત બનાવવાનો છે. P-8I અને MQ-9 જેવા વિમાન અને ડ્રોન ભારતની દરિયાઈ ક્ષમતાઓને વધારશે અને કોઈપણ ખતરાની વહેલી ઓળખ કરવામાં મદદ કરશે.