હિલ્ટન હોટલમાં ગોળીબાર: ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનો આબાદ બચાવ

વોશિંગ્ટનની હિલ્ટન હોટલમાં આયોજિત ‘વ્હાઇટ હાઉસ કોરેસ્પોન્ડન્ટ્સ ડિનર’ દરમિયાન ગોળીબારની ઘટના બની છે. રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને જેડી વાન્સ આ કાર્યક્રમમાં હાજર હતા, જેમને સીક્રેટ સર્વિસ દ્વારા તાત્કાલિક સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. હુમલાખોરની ધરપકડ કરી લેવામાં આવી છે અને તે કેલિફોર્નિયાનો ૩૦ વર્ષીય યુવક હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. આ ઘટના બાદ ટ્રમ્પે પોતાની સુરક્ષાની પુષ્ટિ કરી છે અને સીક્રેટ સર્વિસના વખાણ કર્યા છે.

વોશિંગ્ટનના પત્રકારો દ્વારા આયોજિત આ વાર્ષિક ડિનર કાર્યક્રમમાં રાષ્ટ્રપતિ તરીકે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ પ્રથમવાર ભાગ લઈ રહ્યા હતા. કાર્યક્રમમાં હજારોની સંખ્યામાં પત્રકારો અને મહેમાનો હાજર હતા. રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ જ્યારે પત્રકારો સાથે વાતચીત કરવાની તૈયારી કરી રહ્યા હતા, ત્યારે અચાનક ફાયરિંગના અવાજથી હોલમાં અફરાતફરી મચી ગઈ હતી. સીક્રેટ સર્વિસના એજન્ટોએ તરત જ રાષ્ટ્રપતિ અને મેલાનિયા ટ્રમ્પને ઘેરી લીધા હતા અને તેમને સુરક્ષિત સુરક્ષા કવચ આપી હોટલની બહાર લઈ ગયા હતા. આ ઘટનામાં કોઈને ઈજા થઈ હોવાના અહેવાલ નથી, પરંતુ સુરક્ષા વ્યવસ્થા સામે અનેક સવાલો ઉભા થયા છે.

આ હુમલા બાદ રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે તેમના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ‘ટ્રુથ સોશિયલ’ પર પોસ્ટ કરીને જનતાને આશ્વાસન આપ્યું હતું કે તેઓ સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત છે. તેમણે લખ્યું કે, “વોશિંગ્ટનમાં એક શાનદાર સાંજ હતી જે આ ઘટનાને કારણે અધૂરી રહી. સીક્રેટ સર્વિસે અદભૂત કામ કર્યું છે અને હુમલાખોરને પકડી લેવામાં આવ્યો છે. અમે ૩૦ દિવસની અંદર આ કાર્યક્રમ ફરીથી યોજીશું.” ટ્રમ્પે સીક્રેટ સર્વિસની કામગીરીની પ્રશંસા કરી હોવા છતાં, આટલી હાઈ-પ્રોફાઈલ ઈવેન્ટમાં હથિયાર સાથે હુમલાખોર કેવી રીતે પહોંચ્યો તે તપાસનો વિષય છે.

