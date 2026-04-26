ટ્રમ્પના ડિનરમાં ગોળીબાર કરનાર હુમલાખોરની પ્રથમ તસવીર આવી સામે

વોશિંગ્ટન ડીસીમાં વ્હાઇટ હાઉસ કોરેસ્પોન્ડન્ટ્સ ડિનર દરમિયાન હુમલો કરનાર ૩૦ વર્ષીય કોલ થોમસ એલનની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. કેલિફોર્નિયાના રહેવાસી એવા આ હુમલાખોર પાસેથી શૉટગન, હેન્ડગન અને અનેક છરીઓ મળી આવી છે. ઈજનેરીનો અભ્યાસ કરી ચૂકેલો આ શખ્સ હોટલ હિલ્ટનમાં મહેમાન તરીકે રોકાયો હતો. રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે આ ઘટનાના CCTV ફૂટેજ અને હુમલાખોરની ધરપકડ બાદની તસવીર પણ સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરી છે.

ઘટનાની વિગતો મુજબ, કોલ થોમસ એલન કેલિફોર્નિયાનો રહેવાસી છે અને તેણે એન્જિનિયરિંગનો અભ્યાસ કર્યો છે. આ હુમલાખોર અગાઉથી જ પ્લાનિંગ કરીને હિલ્ટન હોટલમાં એક મહેમાન તરીકે રોકાયો હતો, જેથી તે સુરક્ષા ઘેરાની નજીક પહોંચી શકે. કાર્યક્રમ શરૂ થયો ત્યારે તેણે મુખ્ય પ્રવેશદ્વાર પાસે લગાવેલા મેગ્નેટોમીટર (સુરક્ષા તપાસ યંત્ર) તરફ દોડ લગાવી હતી. જ્યારે સુરક્ષાકર્મીઓએ તેને રોકવાનો પ્રયાસ કર્યો, ત્યારે તેણે એક અધિકારી પર ગોળીબાર કર્યો હતો. જોકે, સીક્રેટ સર્વિસના એજન્ટોએ અત્યંત ફૂર્તી બતાવીને તેને તરત જ જમીન પર પછાડી દીધો હતો અને કસ્ટડીમાં લીધો હતો.

આરોપી પાસેથી જપ્ત કરવામાં આવેલા હથિયારો જોઈને સુરક્ષા એજન્સીઓ પણ ચોંકી ઉઠી છે. તેની પાસેથી એક શૉટગન, એક હેન્ડગન અને અનેક તીક્ષ્ણ ચાકુઓ મળી આવ્યા છે. આટલી મોટી માત્રામાં હથિયારો હોટલની અંદર કેવી રીતે પહોંચ્યા તે હવે તપાસનો વિષય બન્યો છે. રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે આ ઘટના બાદ પોતાના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ પર CCTV ફૂટેજ જાહેર કર્યા છે, જેમાં કોલ થોમસ એલન તેજીથી કાર્યક્રમ સ્થળ તરફ વધતો જોઈ શકાય છે. આ સાથે જ તેની ધરપકડ બાદની એક તસવીર પણ શેર કરવામાં આવી છે, જેમાં તે સુરક્ષાકર્મીઓથી ઘેરાયેલો જમીન પર પડેલો જોવા મળે છે.

