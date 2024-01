મદીનામાં સ્મૃતિ ઈરાનીને જોઈને મુસ્લિમ કટ્ટરપંથીઓ કેમ ગુસ્સે થયા

સાઉદી અરેબિયાની મુલાકાતે ગયેલા ભારતના કેન્દ્રીય મંત્રી સ્મૃતિ ઈરાનીએ મુસ્લિમો માટે પવિત્ર શહેરો પૈકીના એક એવા મદીનાની મુલાકાત લીધી છે. આ પહેલીવાર છે જ્યારે કોઈ બિન-મુસ્લિમ ભારતીય પ્રતિનિધિમંડળ સાઉદી અરેબિયાની મુલાકાતે આવ્યું છે. સોશિયલ મીડિયા પર તેમની મુલાકાતની તસવીરો સામે આવ્યા બાદ મુસ્લિમ કટ્ટરપંથીઓએ સાઉદી અરેબિયા પર નિશાન સાધ્યું છે. સ્મૃતિ ઈરાનીએ પોતે તેના સત્તાવાર સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર મદીનાની તસવીરો શેર કરી છે. જેના પર કટ્ટરવાદીઓએ ભારે નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. ભારતીય કેન્દ્રીય મંત્રીની મુલાકાતના ટીકાકારો કહે છે કે સાઉદી અરેબિયાએ બિન-મુસ્લિમ મહિલાને મદીનાની મુલાકાત લેવાની મંજૂરી આપવી જોઈતી ન હતી. આ માટે સાઉદી અરેબિયાના પ્રિન્સ મોહમ્મદ બિન સલમાન પણ અલ સાઉદને કોસ કરી રહ્યા છે.

𝐏𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐭𝐞𝐝 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐢𝐧𝐚𝐮𝐠𝐮𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐜𝐞𝐫𝐞𝐦𝐨𝐧𝐲 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝟑𝐫𝐝 𝐇𝐚𝐣 𝐚𝐧𝐝 𝐔𝐦𝐫𝐚𝐡 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐢𝐧 𝐉𝐞𝐝𝐝𝐚𝐡.

Grateful for the gracious invitation extended by the Saudi Ministry of Hajj and Umrah Affairs @HajMinistry,… pic.twitter.com/tBUto6YuQz

— Smriti Z Irani (@smritiirani) January 9, 2024