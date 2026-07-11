જમ્મુમાં ‘સતલુજ’નું સ્ક્રિનિંગ ,ગુરુદ્વારાઓમાં પણ બતાવાશે ફિલ્મ

ફિલ્મ ‘સતલુજ’ રિલીઝ થઈ ત્યારથી જ હેડલાઇન્સમાં છે. Zee5 પરથી ફિલ્મ દૂર કર્યા પછી વિવાદ વધુ તીવ્ર બન્યો. હવે, સમુદાયો અનેક સ્થળોએ ફિલ્મનું સ્ક્રીનિંગ ગોઠવી રહ્યા છે.
“સતલજ” ફિલ્મ માનવાધિકાર કાર્યકર્તા જસવંત સિંહ ખાલરાના જીવન પર આધારિત છે, જેમણે 1980 અને 1990 ના દાયકામાં પંજાબમાં કથિત ગેરકાયદેસર અગ્નિસંસ્કાર અને નકલી એન્કાઉન્ટરનો પર્દાફાશ કર્યો હતો. OTT પ્લેટફોર્મ પરથી ફિલ્મ દૂર કર્યા પછી, ઘણા સમુદાયોએ વિરોધ કર્યો અને જાહેરાત કરી કે તેઓ ફિલ્મ પ્રદર્શિત કરશે.
જમ્મુના એક ગુરુદ્વારામાં સ્ક્રીનિંગ યોજાયું
ગત શુક્રવારે સાંજે જિલ્લા ગુરુદ્વારા વ્યવસ્થાપન સમિતિ (DGPC) સમુદાયે જમ્મુના નાનક નગરના એક ગુરુદ્વારામાં ફિલ્મ “સતલજ” નું સ્ક્રીનિંગનું આયોજન કર્યું, જ્યાં ફિલ્મ મોટી સંખ્યામાં પ્રેક્ષકોને બતાવવામાં આવી. જસવંત સિંહ ખાલરાની વાર્તા વિશે વાત ફેલાવવા માટે સમુદાયે કહ્યું, “અમે તમને દરેક સુધી પહોંચવામાં મદદ કરવા માટે અહીં છીએ.”
ANI સાથે વાત કરતા ખજાનચી સરદાર જગપાલ સિંહે કહ્યું હતું કે,”મોટી સંખ્યામાં લોકોએ ફિલ્મ જોવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે ગુરુદ્વારાઓમાં ફિલ્મનું સ્ક્રીનિંગ ચાલુ રહેશે.”
“સતલુજ” વિવાદ શું છે?
હની ત્રેહન દ્વારા દિગ્દર્શિત “સતલુજ” નું મૂળ નામ “પંજાબ 95” હતું. આ ફિલ્મ લાંબા સમયથી સેન્સરશીપ પ્રક્રિયામાં અટવાઈ ગઈ હતી, કારણ કે CBFC એ અસંખ્ય કાપની માંગ કરી હતી.
લગભગ ત્રણ વર્ષ સુધી અટવાઈ રહ્યા પછી, નિર્માતાઓએ OTT પ્લેટફોર્મ ZEE5 પર કોઈપણ કાપ વિના ફિલ્મ સીધી રિલીઝ કરી. જોકે, ફિલ્મ રિલીઝ થયાના માત્ર 48 કલાક પછી જ તેને દૂર કરવામાં આવી હતી.
માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, ફિલ્મ જરૂરી પ્રમાણપત્ર પૂર્ણ કર્યા વિના રિલીઝ કરવામાં આવી હતી, જે નિયમોની વિરુદ્ધ છે. પરિણામે, પ્લેટફોર્મને તેને દૂર કરવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો હતો. હાલમાં, આ ફિલ્મ ભારતમાં ક્યાંય પણ ઉપલબ્ધ નથી.