સરદાર પટેલ એક વ્યક્તિ નહીં વિચારધારા છે: અમિત શાહ

કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે બિહારની રાજધાની પટનામાં એક પત્રકાર પરિષદને સંબોધિત કરી હતી. આ પત્રકાર પરિષદ મુખ્યત્વે રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ નિમિત્તે આયોજિત કરવામાં આવી હતી, જે 31 ઓક્ટોબરે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 150મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે આવે છે.
કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલય દ્વારા આજે પટનામાં એક પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે આ પરિષદને સંબોધિત કરી હતી, તેમની સાથે કેન્દ્રીય ગૃહ રાજ્યમંત્રી નિત્યાનંદ રાય પણ હતા. પત્રકાર પરિષદમાં કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે જણાવ્યું હતું કે સરદાર પટેલ કોઈ વ્યક્તિ નહીં, પરંતુ એક વિચારધારા હતા. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે સરદાર પટેલ આઝાદીના કરોડરજ્જુ હતા અને રાષ્ટ્રનિર્માણમાં તેમનું યોગદાન મહત્વપૂર્ણ હતું.
એકતા નગર કેવડિયા કોલોનીમાં ભવ્ય પરેડ
આ દરમિયાન તેમણે કહ્યું કે પૂજ્ય સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 150મી જન્મજયંતિની ઉજવણી માટે એકતા નગર કેવડિયા કોલોનીમાં યોજાઈ રહેલી ભવ્ય પરેડમાં હાજરી આપવા માટે દરેકને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું,”આપણે બધા જાણીએ છીએ કે સ્વતંત્રતા પછી દેશને એક કરવામાં અને આજે આપણે જે ભારત જાણીએ છીએ તેના નિર્માણમાં સરદાર પટેલે કેટલું મોટું યોગદાન આપ્યું છે.”
સરદાર પટેલની 150મી જન્મજયંતિ પર ખાસ કાર્યક્રમ
આ દરમિયાન ગૃહમંત્રી અમિત શાહે કહ્યું, “સરદાર પટેલની 150મી જન્મજયંતિની ઉજવણી માટે એક ખાસ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, અને ગૃહ મંત્રાલયે પણ નિર્ણય લીધો છે કે આજથી દર 31 ઓક્ટોબરે આવી જ ભવ્ય પરેડ યોજવામાં આવશે.” દેશની એકતા અને અખંડિતતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે આ પરેડનું આયોજન દરેક રાજ્યના તમામ કેન્દ્રીય અર્ધલશ્કરી દળો અને પોલીસ દળોના સન્માન માટે કરવામાં આવે છે, અને દેશની એકતા અને અખંડિતતાના મૂર્ત સ્વરૂપ સરદાર પટેલની પ્રતિમા સામે યોજવામાં આવશે.
રન ફોર યુનિટીનું ભવ્ય આયોજન
ગૃહમંત્રી અમિત શાહે જણાવ્યું હતું કે આ વર્ષે રન ફોર યુનિટીનું ભવ્ય આયોજન કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. દેશભરના દરેક રાજ્ય, કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ, જિલ્લા, પોલીસ સ્ટેશન, શાળા અને યુનિવર્સિટીમાં રન ફોર યુનિટીના કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. દેશની એકતા અને અખંડિતતા માટે પ્રતિજ્ઞા લેવા માટે દરેક નાગરિક માટે એક કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ વર્ષે ભગવાન બિરસા મુંડાની 150મી જન્મજયંતિની ઉજવણી માટે એકતા નગરમાં ભારત પર્વનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જે 1 નવેમ્બરથી 15 નવેમ્બર, ભગવાન બિરસા મુંડાની જન્મજયંતિ સુધી ચાલશે અને 15 નવેમ્બરે આદિવાસી સંસ્કૃતિ અને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો દર્શાવતા ભવ્ય કાર્યક્રમ સાથે સમાપ્ત થશે.