WFIના નવા પ્રમુખ બન્યા સંજય સિંહ

સંજય સિંહ રેસલિંગ ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (WFI) ના નવા પ્રમુખ તરીકે ચૂંટાયા છે. સંજય સિંહ ભાજપના સાંસદ અને ભૂતપૂર્વ WFI પ્રમુખ બ્રિજ ભૂષણ સિંહના નજીકના છે. સંજય સિંહની જીત અંગે WFIના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ બ્રિજભૂષણ શરણ સિંહ કહે છે કે, જીતનો શ્રેય આ દેશના કુસ્તીબાજોને અને રેસલિંગ ફેડરેશન સાથે સંકળાયેલા પ્રમુખ અને સેક્રેટરીને જાય છે. પ્રવૃત્તિને આગળ ધપાવો અને આરોપો અંગે તેમણે કહ્યું કે તેઓ ન્યાયતંત્રમાં વિચારણા હેઠળ છે. મને આશા છે કે નવા ફેડરેશનની રચના પછી કુસ્તીની સ્પર્ધાઓ ફરી શરૂ થશે.

VIDEO | “It is obvious to feel good because truth has won over lie,” says newly elected WFI President Sanjay Singh.

(Full video is available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/aogulzfsAM

