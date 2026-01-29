‘અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટનામાં કંઈ સામે આવ્યું?’ તપાસ અંગે સંજય રાઉતનો સવાલ

સંજય રાઉતે NCP વડા અને મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવાર સાથે સંકળાયેલા વિમાન દુર્ઘટનાની તપાસ અંગે એક નિવેદન બહાર પાડ્યું છે. શિવસેના (UBT) સાંસદે તપાસ પર સવાલ ઉઠાવતા પૂછ્યું, “શું અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટનાની કોઈ તપાસ થઈ છે? તેમાં કંઈ ખુલાસો થયો?”

મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવારનું બુધવારે (28 જાન્યુઆરી) વિમાન દુર્ઘટનામાં અવસાન થયું. તેઓ 66 વર્ષના હતા. તેમના મૃત્યુના અચાનક સમાચારથી બધાને આઘાત લાગ્યો છે. આ દરમિયાન ઘણા વિપક્ષી નેતાઓએ અકસ્માતની ઉચ્ચ સ્તરીય તપાસની માંગ કરી છે. જ્યારે કેન્દ્રીય અને રાજ્ય તપાસ એજન્સીઓ આ ઘટનાની તપાસ કરી રહી છે, ત્યારે શિવસેના (યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ) ના નેતા સંજય રાઉતે આ બાબતે એક નિવેદન બહાર પાડ્યું છે. તેમણે ભૂતકાળના વિમાન દુર્ઘટનાઓને ટાંકીને તપાસ પર સવાલ ઉઠાવ્યા છે.

મુંબઈમાં મીડિયા સાથે વાત કરતા સંજય રાઉતે કહ્યું, “શું અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટનામાં કોઈ તપાસ થઈ છે? હકીકતો અને સત્ય જનતા સમક્ષ જાહેર થવું જોઈએ. મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવારનું ગઈકાલે વિમાન દુર્ઘટનામાં અવસાન થયું. આનાથી માત્ર મહારાષ્ટ્ર જ નહીં પરંતુ સમગ્ર દેશને આઘાત લાગ્યો છે. આ કેવી રીતે બની શકે? જનતાને આ વાતની જાણ થવી જોઈએ.”

શું કોઈ ટેકનિકલ ખામી હતી? આ વાતનો ખુલાસો થવો જોઈએ

સંજય રાઉતે પોતાના નિવેદનમાં કહ્યું,”અમદાવાદમાં આટલો મોટો અકસ્માત થયો. શું થયું? તપાસ શરૂ કરવામાં આવી, પણ શું કંઈ બહાર આવ્યું? આટલા બધા ચાર્ટર્ડ ફ્લાઇટ અકસ્માતો થયા છે, અને આટલા બધા લોકોના મોત થયા છે. સત્ય આપણને, જનતા સમક્ષ જાહેર કરવું જોઈએ. મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવાર જેવા અગ્રણી નેતા લોકપ્રિય નેતા હતા. ગઈકાલે તેમનું વિમાન દુર્ઘટનામાં અવસાન થયું. માત્ર મહારાષ્ટ્ર જ નહીં, પરંતુ આખો દેશ આઘાતમાં છે. આ કેવી રીતે બન્યું? શું કોઈ ટેકનિકલ ખામી હતી? આ વાતનો ખુલાસો થવો જોઈએ. જો ફ્લાઇટમાં ટેકનિકલ ખામી હોય, રડાર સિસ્ટમમાં સમસ્યા હોય અથવા એરપોર્ટ પર કંઈક હોય તો શું થશે? ફક્ત શોક વ્યક્ત કરવાથી શું થશે? જો અકસ્માત ટેકનિકલ ખામીને કારણે થયો હોય, તો આપણે બધાએ વાસ્તવિક કારણો શોધવા જોઈએ.”

ક્રેશ થયેલા વિમાનનું બ્લેક બોક્સ મળી આવ્યું

ક્રેશ થયેલા વિમાનનું બ્લેક બોક્સ અકસ્માતના એક દિવસ પછી ગુરુવારે મળી આવ્યું. નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે કોકપીટ વોઇસ રેકોર્ડર અને ફ્લાઇટ ડેટા રેકોર્ડર મળી આવ્યા છે. ડીજીસીએ અને ફોરેન્સિક અધિકારીઓ ક્રેશ સ્થળની તપાસ કરી રહ્યા છે. ટીમે સમગ્ર ઘટનાસ્થળની સંપૂર્ણ તપાસ કરી છે.

અજિત પવારના અંતિમ સંસ્કારમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉમટી પડ્યા હતા. ગુરુવારે બારામતીના વિદ્યા પ્રતિષ્ઠાન મેદાનમાં અજિત પવારના અંતિમ સંસ્કાર પૂર્ણ રાજ્ય સન્માન સાથે કરવામાં આવ્યા હતા. પવારના બંને પુત્રોએ ચિતાને અગ્નિદાહ આપ્યો હતો. અંતિમ સંસ્કારમાં સમર્થકોની મોટી ભીડ એકઠી થઈ હતી, જેઓ તેમના નેતાના અંતિમ દર્શન કરવા માટે ઉત્સુક હતા. અમિત શાહ, મુખ્યમંત્રી ફડણવીસ, નાયબ મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદે, મનસેના વડા રાજ ઠાકરે અને નીતિન ગડકરી સહિત અન્ય અગ્રણી રાજકારણીઓએ અજિત પવારના અંતિમ સંસ્કારમાં હાજરી આપી હતી.

